Superfoods en rauwe groenten: zijn deze trends wel écht gezond?

Een halve portie in een restaurant? 'Kies maar uit het kindermenu'

11 augustus Een dikke lap vlees of een maaltijdsalade krijgt Sandra de Blaeij uit Kapelle nooit op. Maar halve gerechten kun je in veel restaurants niet bestellen. Zonde, vindt De Blaeij. En ze is niet de enige die er zo over denkt. Haar nieuwe platform ‘Kleine Porties’ valt bij veel mensen in de smaak.