Supermarktketen Deen verkocht aan AH, Vomar en DekaMarkt

Van de 80 Deen-filialen komen er 39 in handen van AH, 22 in handen van Vomar en gaan er 19 naar Dekamarkt. Alle supermarktmedewerkers behouden hun baan. Wat de verkoop betekent voor de ongeveer 1000 medewerkers van de twee distributiecentra en het hoofdkantoor van Deen is nog onduidelijk. Afgesproken is dat er wordt gestreefd naar zo veel mogelijk baanbehoud.

Deen moest de komende jaren fors investeren in de onlinetak en de logistieke infrastructuur om toekomstproof te zijn. De familie achter het bedrijf besloot daarop de winkelketen in de verkoop te zetten. Volgens algemeen directeur Leendert van Eck, die sinds 2016 leiding geeft aan het bedrijf, is de overname een moeilijke, maar logische stap.

,,We hebben een mooi bedrijf opgebouwd en dankzij het harde werk van onze medewerkers en onze loyale klantenkring kunnen we terugkijken op prachtige jaren. Om toekomstbestendig te zijn, zijn forse financiële inspanningen nodig, maar de familie heeft een andere keuze gemaakt”, aldus Van Eck.

Kruidenierswinkel

Deen ontstond in 1933 in Hoorn als kruidenierswinkel en opende twintig jaar later een zelfbedieningswinkel, wat in die tijd een nieuw concept was. Inmiddels is de derde generatie van de familie Deen actief in het bedrijf dat altijd met name gericht is geweest op Noord-Holland. Daarnaast heeft de keten ook supermarkten in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht.

Behalve de fysieke filialen verkoopt Deen ook online boodschappen en bloemen. De keten heeft een landelijk marktaandeel van dik 2 procent en boekte in 2019 een jaaromzet van meer dan 800 miljoen euro.

Voor de inkoop van artikelen is Deen aangesloten bij Superunie, net als Vomar en DekaMarkt. Bij de verkoop wordt gezorgd dat Albert Heijn geen inzage krijgt in de voorwaarden die Superunie hanteert. Deen verwacht dat de overname in de tweede helft van dit jaar wordt goedgekeurd.

