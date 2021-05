Sushi uit de supermarkt: niet zo luxe, maar ‘absoluut lekker’

En IS HET WAT?Nooit eerder was het aanbod van voedingsmiddelen zo groot; producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordelen ervaringsdeskundigen producten en wordt er antwoord gegeven op de vraag: ‘Is het wat?’ Ditmaal test een panel van fans de sushi van Sushi Daily.

Sushi, je mag er menig persoon voor wakker maken ‘s nachts. Al kan de kwaliteit van de Japanse rijsthapjes sterk variëren. Dat vindt althans een panel van drie vrouwelijke sushiliefhebbers. ,,Het is een totaal andere smaakbeleving dan als je zelf kookt, dat vind ik lekker’’, vertelt Liesbeth den Oudsten uit IJsselstein.

Hoewel de vrouwen de voorverpakte sushi uit de supermarkt doorgaans links laten liggen, proeven ze hem ditmaal toch, en wel de variant van Sushi Daily. Sushi Daily is een foodbedrijf met vestigingen door heel Europa, met name op de luchthavens en in supermarkten. Sinds een paar jaar tref je de vitrines en kiosks, waar chefs verse sushi bereiden, ook aan bij grote vestigingen van Albert Heijn.

Vers

Op tafel staat een hele maaltijd. Onder meer de normale varianten, zoals de nigiri zalm - het bolletje rijst met daarop zalm én maki zalm - zalm gerold in rijst en nuriblad. ,,Wat ik belangrijk vind, is dat het vers is’’, vertelt Riet van den Wijngaard uit Woerden. ,,Het mag absoluut niet ruiken, misschien een milde zalmgeur als je heel dichtbij komt.’’

Deze sushi ruikt en oogt goed, vindt zij. ,,Misschien dat het mootje zalm iets minder dik is dan ik gewend ben. Ik vind zelf een wat dikkere, vet ogende zalm mooi om te zien, maar het smaakt goed. Ik weet niet of ik verschil proef.’’ Met name een speciale zalmrol gehuld in sla en rijstpapier, bevalt goed. ,,Dat is weer iets nieuws. Het is lekker licht en fris’’, zegt Stephanie van der Lingen uit Woerden.

Volledig scherm Rechtsonder: het menu duo zalm (in totaal 18 stuks voor 16,95 euro), bestaande uit nigiri zalm, maki zalm en maki avocado, zalm omhuld in rijstblad, de spicy zalmrol en crunchy zalmrol. Links: Spicy tonijnrol (8,95 euro). Rechtsboven: Crunchy tempura (8,95 euro). Linksboven: de Forgotten Ends (1,95 euro). © Privé archief

Aankleding

Wat de kwaliteit van de vis betreft zijn de vrouwen positief verrast. ,,Het valt me alles mee voor sushi die in de supermarkt ligt. Ik weet niet wat de kosten zijn?’’ vraagt Van den Wijngaard zich af. Waar ze alle drie naar uitkijken, zijn de wat meer aangeklede sushivarianten met Japanse mayonaise en knapperige vis. Die krijgen ze in de vorm van een crunchy zalmrol, een spicy tonijnrol en crunchy tempura.

Allemaal lekker, is het oordeel, máár de wat meer aangeklede rollen vallen snel uit elkaar. ,,Dan is de rijst wellicht niet plakkerig genoeg, dat is jammer’’, vertelt Van den Wijngaard. Verder zijn qua aankleding soms wat budgetvriendelijke keuzes gemaakt, vermoeden ze. Om veel sushivarianten zitten doorgaans rode eitjes afkomstig van de vliegende vis, oftewel tobiko: het kaviaar voor de armen.

Rondom de spicy tonijnrol van Sushi Daily zitten bolletjes die daarop lijken, maar het niet zijn. Het is shichimi: een pittig Japans kruidenmengsel, dat de keten voor veel van de sushivarianten gebruikt. ,,Ik heb liever de eitjes. Die zijn minder pittig en aangenamer qua structuur’’, vindt Den Oudsten.

Kosten - Menu duo zalm (achttien stuks voor 16,95 euro)

- Spicy tonijnrol (negen stuks voor 8,95 euro)

- Crunchy tempura (8,95 euro)

- Forgotten Ends (1,95 euro)

Creatief

Over de Forgotten Ends; een Japanse Bowl gemaakt van de uiteinden van de sushi-rolls, een speciaal gerecht in het kader van Stop Food Waste Day om voedselverspilling tegen te gaan, zijn de dames iets minder enthousiast. Het is goedkoop, maar het ontbreekt aan frisheid, vindt Den Oudsten. ,,Dit is ideaal voor hongerige pubers, het is net een grote kleffe rijstbal.’’

Al met al zijn de vrouwen blij verrast. De crunchy zalm en crunchy tempura zijn de absolute winnaars, want die zijn lekker smeuïg en toch knapperig. Maar het had allemaal wel iets creatiever en exclusiever gemogen, is het eindoordeel. ,,Waar is de krab, tobiko, een bosuitje of zoete sojasaus?’’ vertelt Van der Lingen. ,,Deze zijn absoluut lekker, maar wel wat bescheiden.’’

