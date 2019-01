Taaie, ‘doodse’ broodjes doen Kim de das om in Heel Holland Bakt

Net als elke week was de tweede ronde - de technische opdracht - weer een pittige. De deelnemers kregen een werkbank vol ingrediënten en moesten daarvan een omgekeerde uientaart maken: een tarte tatin. Vooral de kom ijswater zorgde voor verwarring. De één deed het water bij het deeg, de ander koelde haar handen erin. Weer een ander liet de taart erin koelen na het bakken om het baksel goed uit de vorm te krijgen.



Het water bleek nodig om goed deeg te maken, zo bleek bij de jurering. Kims deeg was door het ontbreken ervan een kruimelige substantie. ,,Dat is niet goed gegaan”, merkte Robèrt op. Ook ontbrak peper en zout die de zoete vulling met karamel wat tegenwicht hadden moeten bieden. In dat opzicht stond ze niet alleen: ook die van Anna had geen peper, net als die van Vincent. De jury bekeek de taarten zonder te weten wie wat had gebakken en beraadde zich daarna. ,,De jury trekt zich terug", legde Van Duin uit. ,,Niet zo gek na zeven uientaarten.”



Maroeska en Hanneke hadden zich bij deze ronde van hun beste kant laten zien en eindigden op nummer 1 en 2. Die van Cas was het minst geslaagd, Kim eindigde als een-na-laatste. Bij het spektakelstuk had ze zich nog kunnen revancheren, maar soezendeeg was al eerder een grote hindernis voor haar gebleken. Toch waren het niet de soezen zelf die Kims kansen deden slinken. Het was de kaasvulling die te scherp en te zuur was, vond Janny van der Heijden. ,,De smaken vechten met elkaar.” ,,Ik heb je vandaag hard zien werken en je toren staat. Daar mag je trots op zijn", luidden de troostende woorden van Robèrt.