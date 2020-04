Tafels schuren en verf op de muur: horeca houdt grote ‘corona-schoonmaak’

Koken & eten Supermark­ten hopen dat niet iedereen tegelijk komt: 'Kom vooral alleen naar de winkel’

10 april Gaan we dit weekend massaal boodschappen doen in de supermarkt? De winkels zelf verwachten dat het ondanks de paasdagen niet storm zal lopen. Branchevereniging CBL deed eerder deze week een oproep de boodschappen te spreiden en niet te wachten tot het weekend. Supermarktketens als AH, Jumbo en Lidl constateren dat er de afgelopen dagen al veel is ingeslagen en gaan ervan uit dat een ‘paaspiek’ uitblijft.