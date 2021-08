Te hoog gehalte bestrijdingsmiddel in sauzen, ijsjes, ingeblikte vis en veganistische kaas

Koken&EtenDe Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt opnieuw voor een te hoog gehalte aan ethyleenoxide in een aantal producten. Na een slasaus eind juli , worden nu ook veganistische mozzarella, ingeblikte haring in saus en twee plantaardige melkproducten teruggeroepen. Al sinds september vorig jaar moeten er steeds weer ‘grote hoeveelheden’ levensmiddelen uit de winkels gehaald worden vanwege de stof, zegt de NVWA.

Lidl Nederland roept nu de Vemondo Vegan Mondarella terug. In het ingrediënt johannesbroodpitmeel dat erin zit, is een te hoog gehalte ethyleenoxide vastgesteld, schrijft de NVWA. Het gaat om producten met houdbaarheidsdata 25-08-2021, 26-08-2021 en 27-08-2021. ‘Consumptie van producten met de betreffende stof levert geen acuut risico voor de gezondheid op, maar een verhoogd risico op de langere termijn is niet uit te sluiten’, meldt Lidl zelf. Klanten worden dringend verzocht dit product niet te eten, maar terug te brengen naar de winkel.

Ook Isola Bio roept uit voorzorg twee producten terug. In de grondstoffen ervan is het bestrijdingsmiddel gevonden, maar in het uiteindelijk product niet. Het gaat om literpakken Isola Bio Coconut 0% Sugars met houdbaarheidsdata 23-11-2021 en 09-12-2021 en Isola Bio Easy on taste met houdbaarheidsdatum 30-10-2021, die te koop zijn in winkels met biologische producten.

Fabrikant John West riep gisteren uit voorzorg een partij haring in saus terug, ook vanwege een te hoog gehalte van de stof. Het gaat om John West Haringfilets in kruidige tomatensaus van 170 gram met als houdbaarheidsdatum 16 maart 2024, die worden verkocht in de supermarkten Jumbo, Plus en Hoogvliet.

Het is niet voor het eerst dat de fabrikanten hun producten terugroepen vanwege een te hoog gehalte van het ontsmettings- en bestrijdingsmiddel. ‘Sinds september 2020 hebben bedrijven in Nederland een grote hoeveelheid levensmiddelen teruggeroepen waarop een te hoog gehalte van het ontsmettingsmiddel ethyleenoxide werd aangetroffen. Het ging daarbij om partijen verontreinigd sesamzaad uit India, of producten waarin dit is verwerkt’, schrijft de NVWA op haar site.

Sinds half juni gaat het om meldingen van met ethyleenoxide verontreinigd johannesbroodpitmeel (E410), een bindmiddel dat gebruikt wordt in onder andere ijs en snacks. Zo werden crackers met sesam en rozemarijn, Heks’nkaas en yoghurtdressing uit de winkels gehaald. Ook verschillende Knorr Wereldgerechten en choco-ijsrepen moesten worden geretourneerd. Begin deze maand ging het om bepaalde soorten voedingssupplementen.

Producten met een te hoog gehalte aan de stof mogen in Europa niet verkocht worden, maar consumptie levert geen acuut gezondheidsrisico op. Er is een wettelijk vastgestelde limiet met grote veiligheidsmarges vastgesteld, meldt de NVWA. Alleen bij langdurige consumptie op regelmatige basis en in grotere hoeveelheden kan een schadelijk effect op de gezondheid van consumenten niet uitgesloten worden.

