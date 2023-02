Terrassen voor de eerste lentezon: vaak eet en drink je buiten even goed als binnen

Koken & EtenAltijd ergens eind februari is die dag er, de eerste zon die aanvoelt als de lente. Foodtrendwatcher Gijsbregt Brouwer ziet dat dit het moment is dat veel horecaondernemers hun terras weer uit zetten. Klassiekers in de stad bieden een fijne basis voor het opsouperen van de lentezon, maar er gebeurt meer op het terras komend jaar, in de grote stad en erbuiten.

We mopperen in Nederland graag op het weer en het is nog midden in de winter, maar als de dagen langer worden en de zon weer krachtiger wordt, kijken we allemaal uit naar het moment dat we weer in de zon kunnen zitten met een biertje, dat eerste moment dat de lente zich aandient.

Vooruitlopend op de beroemde Rokjesdag is er de ‘eerste-lentezon-op-het-terras-dag’. Ook hier geldt: niemand weet precies wanneer die is, maar iedereen is er klaar voor als het zo ver is. De gasten ontwaken uit hun terras-winterslaap en melden zich en masse bij hun vaste stekkie om de eerste warme stralen van het jaar op te zuigen.

Vorig jaar is er vanaf de lente tot en met halverwege de herfst ‘geknald’ op het terras in een 'trashy summer’, waarin iedereen – gast en ondernemer – twee jaren van de pandemie moest inhalen. De voorbereiding op het seizoen was matig vanwege de onverwachte laatste lockdown en het jaar was zo druk dat er weinig aan de terrassen (en de zaken) geklust is.

Het mantra vorig jaar was: eerst maar eens een goed jaar draaien. Dat is voor een groot deel van ondernemers gelukt. Zij die een goed jaar hebben gedraaid, hebben deze winter geïnvesteerd in verbetering van de terrassen op alle fronten: soms in de vorm van buitens bij nieuwe zaken, soms door een opknapbeurt of andere inrichting voor bestaande zaken en soms door juist meer tijd te steken in de ‘al fresco’ menukaart.

Verbetering van de horeca over de hele linie, ook de terrassen

De afgelopen vijf jaren – dwars door de pandemie heen – heeft een deel van de horeca een verandering ondergaan. De zaken die niet per se afhankelijk waren van goede service, mooie inrichting of een fijne menukaart zijn aan het bijschakelen en beginnen steeds meer op ‘gewone’ horeca te lijken die wel op alle fronten voor de gast willen scoren.

Wat voor zaken denk je dan aan? Strandtenten, clubs, wijnbars, kroegen, horeca op zogenaamde ‘leisure’-locaties, zoals pretparken. Over de hele linie worden de gerechten beter en krijgt de gast meer aandacht. Strandtenten werden strandpaviljoens, clubs worden clubstaurants, wijnbars worden restobars en kroegen zijn nu gastropubs.

Quote We wilden wel graag dat ouders met kinderen er een ervaring zouden hebben, zoals wij die graag met onze kinderen willen hebben Thomas Anderiesen, eigenaar van Groot Melkhuis

De terrassen zijn de volgende plek waar alle aspecten van de horeca verbeteren: inrichting, service en wat op het bord (ja bord, niet in het plastic) of in het glas zit.

Klassiekers om van te genieten van de eerste zonnestralen

Als de lente haar eerste warmte over de tafels en stoelen van het terras uitstrooit, kiezen de meeste gasten voor hun vaste stek. Het aha-gevoel moet omarmd worden: wat was het toch heerlijk om in het zonnetje te zitten. Dat kan het best op een plek die zekerheid biedt (het terras is uit en de zon staat er goed) en die herkenbaarheid biedt (‘hier kom ik graag en hier gaan we vaker heen’).



De terras-heimwee wordt in eerste instantie dus met klassiekers te lijf gegaan. In Rotterdam denk je dan aan Van Zanten of aan het geheel verbouwde Melief Bender. Of als je buiten het centrum wilt kijken ga je naar De Tuin of Lake House. In Amsterdam zijn de traditionele vroege voorjaarsterrassen onder meer Hannekes Boom, Pllek, Waterkant of nog een stapje klassieker: Het Blauwe Theehuis of Het Groot Melkhuis in het Vondelpark. In Utrecht ga je dan naar Orloff aan de Kade of Wijncafé Lefebvre.

Thomas Anderiesen, eigenaar van Groot Melkhuis in Amsterdam noemt het Melkhuis een icoon. ,,Toen wij het recent overnamen wilden we aan die status niet te veel sleutelen, we wilden wel graag dat ouders met kinderen er een ervaring zouden hebben, zoals wij die graag met onze kinderen willen hebben: gezonde opties zoals een açai bowl, een echt goede pizza van The Pizza Project of een vers getapt fluitje zonder te wachten.”

Nieuwe terrassen om te gaan proberen

Zoals bleek uit de recente inventarisatie van de Buik van Rotterdam en de Buik van Amsterdam komen er dit jaar weer veel hoogwaardige horeca-etablissementen bij. In beide steden ging dit ruim aan de veertig zaken voorbij. Veel van deze ondernemers pakken net zo goed met hun terras uit, als met hun ‘gewone’ zaak binnen.



Juist bij nieuwe zaken worden die twee onderdelen nog beter op elkaar afgestemd. Een nieuwe zaak met terras openen en inzetten op een van de drie P’s (pizza, patat, pannenkoeken) is er niet meer bij. Vaak worden buiten dezelfde gerechten geserveerd als binnen.



Nieuwe zaken met een terras om naar uit te kijken in Rotterdam zijn River Bar (met uitzicht op de Erasmusbrug) en is er sinds vorig jaar een terras op het dak van Het Depot met uitzicht over de hele stad. In Amsterdam is De Neef van Fred recent geopend en heeft Tim Immers (ja die is horecaondernemer) een tweede locatie van Hangar geopend in Amsterdam-Oost. In Utrecht opende vorig jaar Café Carel met een typisch Parijs bistro terras, denk aan die kleine ronde tafeltjes.

Quote De meeste mensen kiezen op die eerste premature lentedag toch voor een biertje of, met zon écht in de bol, een rosé Gijsbregt Brouwer

Christiaan Bergers, eigenaar River Bar in Rotterdam zegt: ,,,Buiten kan je hetzelfde bestellen als binnen. Je kan echt lunchen of dineren, maar ook gewoon een borrel drinken met een lekker hapje erbij. We willen het niveau wat we binnen serveren buiten ook serveren.”

Buiten de grote steden groeit het terras mee

Vorig jaar schreef ik al over de groei van betere restaurants net buiten de grote steden. Horeca is zo belangrijk geworden dat bewoners van de omliggende gemeenten, niet meer afhankelijk willen zijn van ‘de Stad’. Dit geldt ook voor terrassen en dat betekent dat er flink geïnvesteerd wordt in nieuwe terrassen op plekken waar je het niet in eerste instantie zou verwachten.

In Best opent Van der Valk een nieuw hotel, met een rooftopterras en een ‘gewoon’ terras op de begane grond. Deze buitenruimte biedt niet alleen plek aan gasten, maar geeft chef Thomas Voets ook de gelegenheid om kruiden te kweken en bijen te houden. Net buiten Rotterdam zien we in Hendrik-Ido-Ambacht het net geopende Kita met een mooi ontworpen terras. In Durgerdam, op de grens van Amsterdam met uitzicht op het IJmeer, opent Restaurant De Mark. Dit belooft ook een buiten-eet-hotspot te worden.

Citaat Thomas Voets, chef Van der Valk Best: ,,Ik ga op beide terrassen buiten precies hetzelfde serveren als binnen in het restaurant. Ik ga op het groene inspelen: er komt een kruidentuin die doorloopt op het terras. Ik ga hiervoor samenwerken met de tuinman.”

Overigens betekent het feit dat je nu goed kunt eten (en drinken) op het terras niet dat de patat, pizza en pannenkoeken verdwenen zijn. Al zal je ze – soms buiten de kaart om – moeten bestellen of zitten ze in een hip jasje verpakt. Hetzelfde geldt voor drankjes, je kunt kiezen voor kombucha, natuurwijn of een Sherry Cobbler, maar de meeste mensen kiezen op die eerste premature lentedag toch voor een biertje of, met zon écht in de bol, een rosé.

Lentezon in de horeca van Rotterdam, Amsterdam en Utrecht (en omliggende plaatsen)? Hier kan je goed de eerste zonnestralen op je gezicht laten vallen:

Gijsbregt Brouwer is oprichter van de Buik en food trendwatcher. Deze rubriek is een samenwerking tussen debuik.nl en AD.

