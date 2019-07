Terrassentest: ‘In Amsterdam flikkeren ze je bestelling vaak op tafel’

,,Het beste terras van Nederland is niet per se het mooiste terras. Het is een heel goed terras. Dus als ik aan kom lopen, let ik wel op de stoelen, de tafels, de aankleding. Maar het belangrijkste is de bediening. Heeft de dame op het terras me gezien? Ah, ze geeft me een knipoog, ze weet dat ik er ben. Ze is nog even bezig, maar dan komt ze meteen naar me toe, maakt een praatje, neemt automatisch een glaasje water mee bij de espresso die ik bestel en houdt aandacht voor mij en haar andere gasten.”