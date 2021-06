Tien jaar lang elke week een andere kaas: ‘Blijf niet hangen in de gedachte dat de kaas stinkt’

Pollepel Thuis Hippe eettent Shanghai Papa verrast met nieuwe smaken en lijkt in niets op ouderwetse afhaalchi­nees

2 juni Voor De Pollepel Thuis laten we voor de laatste keer eten aan huis bezorgen, want vanaf komend weekend mogen we eindelijk weer uit eten. We bestellen ‘Chinees’ bij Shanghai Papa, maar dat is alles behalve een klassieke afhaalchinees.