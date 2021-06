Tien producten waar ‘stiekeme suikers’ inzitten

Recensie Brabants goud op z’n Frans bij Brasserie Sublime

3 juni Brasserie Sublime aan het St. Jansplein in Waalwijk heeft alles in huis om je te wanen in een Parijse bistro. Een sfeer waar we allemaal zo naar snakken na het kluizenaarsleven van de afgelopen maanden. Beoordeling: 7,3.