Tom (61) gaf reisbladen uit, nu verkoopt hij zijn eigen ‘internationale’ bier

Koken & etenTravel Media, uitgever van reisvakbladen, heeft een eigen biermerk gelanceerd: Voyago, Beers of the World. Net als veel andere ondernemingen zoekt het bedrijf naar alternatieve inkomsten in de coronacrisis. Eigenaar Tom van Apeldoorn (61) vertelt over de omslag binnen zijn bedrijf.

Er zijn sectoren waarin het beter loopt dan de reisbranche.

,,De abonnementen op vakbladen lopen gelukkig door. Onze journalisten werken zich een slag in de rondte. Maar we worden flink geraakt. We hebben mensen moeten laten gaan en veel moeten annuleren: bijeenkomsten, evenementen, workshops.”

Dus u dacht: we beginnen een eigen biermerk.

,,Ja, we waren met onze werknemers aan het brainstormen over alternatieve activiteiten. Iemand zei: het leukste is eigenlijk bierbrouwen. Wij allemaal lachen. Twee dagen later dacht ik: best een goed plan. We zijn in bijna elk land ter wereld geweest. We drinken daar vaak een lokaal biertje, hebben er een verhaal bij, een beleving. Toen zijn we gaan uitzoeken hoe zoiets werkt en vonden we een kleine brouwerij die het bier voor ons wil maken.”

Wat voor bier is het?

,,We hebben drie varianten. De Tokyo Tripel, een leuke naam vonden we zelf, is licht bitter, met een vleugje gember. De Auckland IPA is gebrouwen met een typische hop uit Nieuw-Zeeland. De Buenos Aires Blond bevat een sprankje maté, de nationale drank van Argentinië. Door de QR-code op de flesjes te scannen, kun je het verhaal over het biertje lezen.”

De lockdown maakt mensen dorstig. Hebt u genoeg bier?

,,We hebben een eerste batch van 9000 biertjes besteld. Je kunt ze kopen via Voyago.nl.”

Als jullie je nog maar op het andere werk kunnen concentreren.

,,Ja, het is een flink project. Wie weet waar we over tien jaar staan met ons bier. We beleven er nu veel plezier aan met zijn allen. Het is fijn om weer met de toekomst bezig te zijn.”

