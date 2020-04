Tony's chocoladefabriek krijgt een achtbaan

Het ontwerp is van de hand van het Nederlandse architectenbureau SeARCH. Tony Chocolony’s Chocolate Circus zal bestaan uit drie grote delen, zo is te lezen op de website. Het monumentale Pakhuis De Vrede zal de kantoren herbergen. Daarnaast komt een nieuw rood paviljoen, waar het bezoekerscentrum in wordt ondergebracht. Daar kom je alles te weten over het bedrijf en de hoe chocolade gemaakt wordt. Een tropische tuin met cacaobomen is er een van de blikvangers. Het zal ook de plaats zijn waar je in de achtbaan kan stappen.