Tony’s groeit hard ondanks productiestop Belgische chocoladefabriek, met name groei in de VS

Tony’s Chocolonely heeft het afgelopen jaar een stevige groei doorgemaakt, ondanks de hoge inflatie en de tijdelijke sluiting van de grote chocoladefabriek van het Belgische Barry Callebaut. Deze groei dankt het Nederlandse chocolademerk vooral aan verkopen in het buitenland. Met name in de Verenigde Staten wonnen de repen van Tony’s flink aan populariteit.

De omzet van het bedrijf dikte in het voorbije boekjaar, dat liep tot eind september, met 21 procent aan tot dik 133 miljoen euro. Daarbij was de VS de snelst groeiende markt. Meer dan de helft van de omzet komt nog altijd uit de Benelux, maar de groei was hier beperkter. Tony’s slaagde er ook in om de marge op zijn chocola te verbeteren. Onder de streep bleef bijna 73.000 euro winst over, waar een jaar eerder nog 4,7 miljoen euro verlies werd geleden.

Toch erkent de onderneming dat niet alle financiële ambities zijn gehaald. Dit wijt Tony’s aan onverwachte tegenslagen zoals de torenhoge inflatie. Het was ook een tegenvaller dat de vestiging van Barry Callebaut in het Belgische Wieze, de grootste chocoladefabriek ter wereld, in de zomer lange tijd niet in bedrijf was nadat daar eind juni salmonella was ontdekt. Daar laat Tony’s normaal namelijk veel chocola maken.

Letterrepen

De al op de markt gebrachte repen van Tony’s bleken niet besmet, maar het bedrijf had er wel veel last van. ‘Door deze tegenvaller hebben we voor Sinterklaas geen letterrepen kunnen maken en is de Europese lancering van onze Ben & Jerry’s-repen vertraagd. We zijn de gevolgen hiervan nog aan het onderzoeken’, schrijft Tony’s in zijn jaarverslag.

Tony’s is voortgekomen uit het televisieprogramma Keuringsdienst van Waarde, dat sinds 2003 aandacht vraagt voor misstanden bij de productie van cacao. Het bedrijf wil bewijzen dat het mogelijk is om chocolade te produceren zonder dat daar ergens in de productieketen slavernij of kinderarbeid aan te pas komt.

Dat laatste is volgens eigen cijfers van Tony’s nog steeds niet helemaal gelukt. Het percentage illegale kinderarbeid bij cacaoboeren waar de onderneming voor de lange termijn mee samenwerkt is met 4,4 procent wel veel lager dan het industriegemiddelde, dat volgens Tony’s ligt op 46,5 procent.

Tony’s verwacht in het nieuwe jaar opnieuw een omzetgroei van meer dan 20 procent. De meeste markten zitten volgens het bedrijf in een groeifase. Dat betekent wel dat er investeringen nodig zijn om die groei mogelijk te maken. Daarom rekent Tony’s erop in het nieuwe jaar met zijn nettoresultaat ‘break-even’ uit te komen, al blijven de marktomstandigheden volgens het bedrijf onzeker.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: