Tot schillen en visnat aan toe: in de oorlog gooide je écht niets weg

Koken & etenMet het boek De oorlogskeuken - Vrouwen aan het thuisfront schrijft auteur Eddie Niesten (69) een hommage aan de huisvrouwen tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Met zijn kennis over de culinaire geschiedenis schetst hij wat er allemaal in de pan verdween in tijden van schaarste.

Volledig scherm Huisvrouw in de keuken omtrent 1940. © De Oorlogskeuken: Vrouwen aan het thuisfront Koken in de oorlog was niet eenvoudig: huisvrouwen moesten creatief zijn met de weinige ingrediënten die ze tot hun beschikking hadden. ,,Dat was een enorme opgave voor hen en daarom kon je ook wel zeggen dat dit de ware heldinnen waren ten tijde van oorlog", vindt Eddie Niesten, van wie onlangs het kook- en geschiedenisboek Oorlogskeuken verscheen.



,,De vrouw was verantwoordelijk voor het dagelijkse eten van een vaak groot gezin en het moest nauw aansluiten met de vereiste voedingswaardes en wat de kinderen lustten", aldus Niesten. ,,De gezinscohesie die de maaltijd moest brengen was de hoeksteen van de samenleving.”

Quote Er is nooit echt een hommage geweest aan deze vrouwen Eddie Niesten Niesten wilde een hommage aan deze huisvrouwen brengen. ,,De verpletterende invloed van de huisvrouw tijdens de oorlog wordt vrij weinig gezien, je ziet de oorlog juist uitgedrukt in het eten dat ze toen aten.” Zo aten ze bijvoorbeeld soepen gemaakt van groentenat, smeersels op brood van kaaskorstjes, sla van overgebleven groentes met aardappelen of ragout gemaakt van orgaanvlees. Alles werd door deze vrouwen gedaan om van resten eten de lekkerst mogelijke maaltijd op tafel te zetten.

Duizenden kookboeken

Het boek laat ons bovendien zien wat de elementaire verschillen waren in de Nederlandse en Belgische keukens ten tijde van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Met een verzameling van meer dan 1.000 kookboeken, zowel Nederlandse als Belgische, lukte het Niesten om ze naast elkaar te zetten en de verschillen af te wegen. ,,De variaties in verschillende keukens zijn zo interessant, in een kookboek kun je namelijk de maatschappij gereflecteerd zien.” Zo maken de Belgen vaak gebruik van de zogenaamde ajuinen in plaats van uien, wat het verschil is? ,,Die zijn vaak groter en lekkerder”.

Volledig scherm Auteur Eddie Niesten © Gompel&Svacina Ook waren er tijdens de schare winters van ‘42 en ‘43 wonderbaarlijke haringvangsten in België, waardoor de Belgische keuken overspoeld werd met nieuwe haringrecepten. ,,Maar voor heel wat mensen die tijdens de oorlog noodgedwongen haring moesten eten, bleef die vis onlosmakelijk verbonden met armoede en kregen ze er na de oorlog geen hap meer van binnen.”



Nu heeft Niesten zijn grote passie voor de culinaire geschiedenis en zijn decennialange ervaring in het uitpluizen van kookboeken gebruikt om een concrete culinaire geschiedenis te vertellen van de Lage landen in oorlogstijd.

Alles bewaren

Quote Deze geschiede­nis heeft mij altijd al geboeid omdat je de gewone mens zoveel sprekender uitgebeeld ziet in deze dagelijkse activiteit Eddie Niesten In Oorlogskeuken staat er een grote nadruk om zowel alles, van aardappelschillen tot kookvocht, te bewaren, om weer te gebruiken bij het maken van brood, soep of paté. Niesten vindt dat er tegenwoordig een generatiekloof is ontstaan tussen de keuken van vroeger en de wegwerpmaatschappij die we tegenwoordig hebben. ,,Het stoort mij dat dit een generatie is die niet weet wat ze met restanten uit de keuken moeten doen. De keuken is actie en reactie en het voedsel wat gebruikt wordt verdiend hierin het hoogste respect.”

Volledig scherm De oorlogskeuken - Vrouwen aan het thuisfront © Gompel&Svacina Quote De armenkeu­ken is zoveel interessan­ter omdat er meer eisen aan te pas komen Eddie Niesten Gelukkig ziet hij wel dat mensen zich tegenwoordig meer gaan afzetten tegen deze wegwerpmaatschappij. ,,Maar deze houding zouden we aan jonge mensen meer mee moeten geven. De bewaarkeuken is zoveel boeiender.” Zelf gooit hij dus zo min mogelijk weg binnen het kookproces, zo herbruikt Niesten altijd het vet waarmee hij zelf gekookt heeft.

Zelf recepten proberen?

Of hij zelf wel eens zijn eigen recepten probeert? Jazeker, bovendien heeft hij er veel van mogen proeven, alhoewel hij wel een keer ziek is geworden van een vleesloze gehaktbal. Dat kwam waarschijnlijk omdat hij niet meer houdbaar was. ,,Al waren ze verrassend lekker.”



De recepten in Niesten kunnen ons veel leren over de ouderwetse keuken, van het maken van je eigen aardappelzetmeel, vegetarische vleespaté, ‘oorlogsbrood’ tot het Oud-Hollands klaarmaken van een lekker harinkje. Zeker nu het haringseizoen bijna begint kunnen we deze recepten zeker goed gebruiken. Hieronder een voorbeeld voor een lekkere haringsla uit Oorlogskeuken.

Gerookte haringsla (2 personen)

Ingrediënten

Twee haringreepjes, een appel, zes aardappelen, speciale mayonaise, (hardgekookte eieren), (rode biet in azijn), (enkele gepelde garnalen), (olie).