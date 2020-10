Trakteren zonder stress: ‘Het hoeven echt niet altijd fantastische kunstwerken te zijn’

Koken & eten Poolse paddenstoe­len­pluk­kers slaan toe in bossen: ‘Het zit in ons dna’

7 oktober De herfst is in volle gang, dus gaan mensen paddenstoelen plukken in het bos om ze thuis op te eten. Vooral Polen gaan op zwammenjacht. Voor hen is het een ‘natuurlijke reflex’ zodra het najaar begint. Natuurorganisaties zijn daar niet altijd blij mee.