Tupperware Nederland stopt per direct met verkoop legendarische producten

Tupperware stopt vanaf 1 maart met de verkoop in Nederland. Het befaamde bedrijf in keukengerei en plasticartikelen zal ook stoppen met de Tupperwareparty's.

Tupperware verkoopt al sinds de jaren 60 in Europa. Ook in Nederland is het iconische bedrijf al decennialang actief, maar daar komt per 1 maart een einde aan. Tupperware Nederland meldt op Facebook dat na veel overleg en onderzoek de beslissing is genomen om de directe verkoopactiviteiten stop te zetten.

,,Deze beslissing is niet lichtzinnig genomen, maar is gedreven door de noodzaak om de aandacht te richten op het herstel van onze basisactiviteiten en voor de groei op lange termijn van het merk Tupperware wereldwijd”, schrijft Tupperware Nederland op de eigen Facebookpagina.



Het bericht is meer dan 300 keer gedeeld en kreeg 500 reacties, die grotendeels bestaan uit verdrietige emoji's. ‘Een zwarte dag in mijn leven’, schrijft Monique Gastens onder het bericht. Frank van der Ley schrijft in een reactie dat hij blij is deel uitgemaakt te hebben van ‘deze geweldige salesforce’: ,,De feestjes, de reisjes , de cadeautjes en de geweldige salestrainingen. Bedankt Tupperware Nederland!” schrijft hij.

Geen commentaar

Het bedrijf zelf was niet bereikbaar voor commentaar, net als de fabriek in het Belgische Aalst. ,,We kunnen hier niks over loslaten”, zegt de woordvoerder.



Op de Nederlandse site worden klanten doorverwezen naar de Belgische en Duitse websites van het bedrijf. Een medewerker van een distributeur van het merk vertelt tv-zender en site RTL Z dat zij net hadden gehoord dat het hoofdkantoor in de Verenigde Staten ‘de stekker uit Nederland heeft getrokken’. ,,We zijn overdonderd”, zegt hij. Ook vertelt hij dat er een einde komt aan de beroemde Tupperwareparty’s. Daarbij kwam altijd een verkoper aan huis om aan een groepje consumenten handige huishoudspulletjes te demonstreren en verkopen.

Eén van de grootste fabrikanten

Volgens de Belgische bedrijfswebsite behaalt Tupperware een wereldwijde omzet van 1 miljard dollar, omgerekend is dat ongeveer 820 miljoen euro. Naar eigen zeggen zijn ze één van de grootste fabrikanten van keukengerei en plasticartikelen voor huis en hobby. De producten worden gemaakt in 14 eigen fabrieken. Daarvan staan er vier in Europa, waaronder een in Aalst.

