Turkse pizza met twee kroketten steeds populairder: 'Perfecte oplossing voor wie na tien uur nog wil snacken’

Vóór corona deed de kleine cafetaria aan de Predikherenstraat in Utrecht niet aan thuisbezorgen. Maar ja, in crisistijd moet je toch oplossingen verzinnen. ,,Zonder de stroom van studenten, die hier na het uitgaan nog komen snacken, was het lastig voor ons. Dus gingen we nadenken over hoe we konden blijven draaien”, vertelt Aris Alkan, eigenaar van de cafetaria. Een bezorgservice was de uitkomst en die bleek een groot succes. Niet alleen voor de gewone bestellingen, maar vooral ook voor de pizza Marjolein.