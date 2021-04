Tv-kok Sergio Herman betrapt op rijden onder invloed tijdens avondklok

Eindhoven heeft voortaan nóg een sterren­zaak minder; The Harbour Club loopt al warm

31 maart EINDHOVEN - Het aanbod aan sterrenrestaurants verschraalt in Eindhoven. In drie jaar tijd is een aantal restaurants met het hoogste van het hoogste op culinair gebied in de stad gehalveerd, van vier naar twee zaken. Maandag verviel de Michelinster van De Karpendonkse Hoeve. De zaak is verkocht, in de zomer opent daar The Harbour Club. Daar gaan ze niet voor een ster, wel voor veel glamour.