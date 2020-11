Uit eten in de caravan, pal voor je geliefde restaurant: ‘Dit smaakt naar meer!’

Kratje bier uit de gratie, sixpack wint terrein

29 oktober DOMMELEN - Een biertje. Niet meer in de kroeg maar thuis. En geen feestjes meer, dus geen kratjes maar sixpacks. De brouwer van Dommelsch en Hertog Jan Pilsener in Dommelen ziet de vraag naar bier in ons land kelderen. Maar met dank aan dorstige Brazilianen weet het moederbedrijf in coronatijd wereldwijd tóch meer bier te verkopen.