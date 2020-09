Val je door het eten van hete pepers echt af?

Koken & WetenIn Koken & Weten duikt gezondheidsjournalist Tijn Elferink in een voedingsonderwerp waar verwarring over bestaat. Dit keer: val je af van hete peper?

Een lepeltje sambal is niet alleen goed voor de smaak, maar ook voor je gezondheid. Rode pepers bevatten onder andere vitamine C en de mineralen kalium en magnesium. Maar een rood pepertje wordt meer gezonde eigenschappen toegekend.

Uit onderzoek onder 500.000 Chinezen blijkt dat mensen die pittig eten langer leven. Wie drie keer per week pittig eet, loopt 10 procent minder kans dood te gaan. Bij wie zes à zeven keer per week pittig eet, is dat percentage zelfs 14 procent. Er is wel een ‘maar’: het blijft altijd lastig om te bepalen hoe dit komt. Leven mensen langer omdat ze pittig eten? Of houden mensen die vaak pittig eten er andere (gezondere?) eetgewoontes op na?

Steviger is de onderbouwing dat peper kan helpen om af te vallen. Dat heeft te maken met de stof die peper heet maakt: capsaïcine. Hoe meer capsaïcine een peper bevat, hoe heter. Het is ook het ingrediënt van pepperspray. Wellicht verrassender: het is ook wat Fishermen’s Friends zo pittig maakt.

Luister hier naar gezondheidsjournalist Tijn Elferink die redacteur Ellen den Hollander van Koken&Eten vertelt over hete pepers:

Er zijn twee redenen waarom pittig eten kan helpen om af te vallen. Enerzijds bevordert capsaïcine het verzadigingsgevoel, waardoor je minder eet. Anderzijds stimuleert capsaïcine de verbranding van lichaamsvet.

Mariëtte Boon is arts en postdoctoraal onderzoeker en specialiseerde zich in lichaamsvet. ,,Wat weinig mensen weten, is dat vet een orgaan is. Het kan meer dan zeshonderd soorten hormonen maken. Zoals wanneer je hebt gegeten. Als het eten je darmen heeft bereikt, worden daar hormonen aangemaakt die de hersenen het signaal geven dat je vol zit. Bovendien maakt het vet ook een hormoon dat de eetlust remt.”

Lichaamsvet is dus heel zinvol. Wel is het zo dat meer dan de helft van de Nederlanders er te veel van heeft. Vet hoopt zich met name op onder de huid en in de buik. Vooral teveel buikvet is slecht voor de gezondheid. Er worden dan ontstekingsstoffen gemaakt die onder andere leiden tot hart en vaatziekten.

Warmtekachel

Wetenschappers dachten lang dat dit het enige type vet is dat mensen hebben. Inmiddels is duidelijk dat mensen naast dit ‘witte vet’ ook zogenoemd ‘bruin vet’ hebben. En dit vet is juist goed, benadrukt Boon. Bruin vet zet vet en suiker namelijk om in warmte. ,,Bruin vet is eigenlijk een soort warmtekachel”, legt Boon uit. “Als je meer bruin vet hebt, neemt je verbranding toe en dit kan helpen bij afvallen.”

Er zijn manieren om je hoeveelheid bruin vet te vergroten. Wellicht de bekendste is de kou op te zoeken. ,,Het is aangetoond dat de verwarming lager zetten effect heeft. Als je twee uur per dag doorbrengt in 17 graden, neemt je verbranding toe en verlies je op termijn vetmassa.”

Een minder bekende prikkel om bruin vet aan te maken is rode peper eten. De capsaïcine in rode peper zorgt er -net als kou- voor dat er vet en suiker worden verbrand. ,,Dat is ook een van de redenen waarom je het warm krijgt als je rode peper eet”, zegt Boon. Wonderen moet je er niet van verwachten, maar toch. Mensen die aan hun dieet een halve theelepel rode peper toevoegen, gebruiken 4 procent meer energie.

Het oordeel

Peper is gezond. Het bevat allerlei vitamines en mineralen, maar het stimuleert ook de vetbranding. Capsaïcine activeert namelijk bruin vet, het type dat vet en suiker verbrandt om warmte te produceren. Het is niet zo dat de kilo’s er met een lepeltje sambal vanaf vliegen. Maar ja, alle beetjes helpen.

