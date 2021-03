Van deze groene blaadjes eten we steeds meer (en ze zijn nu lekker goedkoop)

We eten steeds meer spinazie. De groene blaadjes komen deze maand vooral uit Spanje, waar de oogsten prima waren. En daar profiteer je van in de supermarkt. Vraag is altijd: mag je een restje spinazie nou opwarmen of niet?

Spinazie heeft geen eigen fanpagina op Facebook, hij staat niet in de top tien van meest gekochte groente volgens cijfers van brancheorganisatie GroentenFruit Huis. Maar hij heeft wél iets anders: een internationale feestdag. En, misschien nog wel beter: een animatiefiguur die spinazie groot heeft gemaakt. Want als je net zoveel spinazie eet als Popeye, krijg je ook zulke grote spierballen, leerden kinderen in de jaren 60 van de tekenfilmserie die de naam droeg van de zeebonk met de enorme biceps en een wonderlijk uitpuilend ook. De tekenfilmfiguur kreeg in 1980 een eigen film met Robin Williams die de rol van de gespierde zeeman vertolkte.

,,De afgelopen jaren zit de supermarktverkoop in de lift”, zo meldt de woordvoerder van de brancheorganisatie. ,,Zo ging er in 2020 zo’n 10 procent meer verse spinazie langs de kassa dan een jaar eerder. Ook in de jaren ervoor nam de verkoop toe. Op jaarbasis eet de Nederlandse consument gemiddeld 700 gram spinazie, ofwel net iets meer dan één grote zak.” In zo'n zak zit meestal 600 gram.

De spinazie die nu in de winkel ligt, is voornamelijk afkomstig uit Spanje. ,,Door weersinvloeden kan de aanvoer sterk schommelen", aldus de woordvoerder van het GroenteenFruit Huis. ,,Dit kan leiden tot prijsschommelingen. In december 2020 en januari van dit jaar was het slecht weer in Spanje, wat toen leidde tot een kleine oogst van spinazie. Momenteel is er weer volop verse spinazie beschikbaar.”

Dat zie je in de prijs terug: voor een halve kilo spinazie betaal je nu rond de 1,65 euro in de winkel. Dat is een stuk minder dan vorig jaar, toen je voor diezelfde 500 gram zo'n 1,95 euro betaalde rond deze tijd. De prijzen liggen het hele jaar al lager dan het jaar ervoor, zo blijkt uit deze grafiek van de site Supermarktscanner, die de prijzen in de gaten houdt.



In de aanbieding is spinazie zelfs nog veel goedkoper deze week. Vier supermarkten hebben de spinazie nu extra goedkoop in de koeling liggen: Albert Heijn, DekaMarkt, en Hoogvliet. De scherpste prijs heeft Dirk: omgerekend kost een halve kilo daar nu 1,10 euro. Moet je de blaadjes nog wel even wassen. Die van AH is omgerekend 1,37 euro voor diezelfde hoeveelheid.

Opwarmen

Dan nog de kwestie van het opwarmen. Jarenlang kregen kinderen die uit huis gingen te horen dat ze hun spinazie niet nogmaals mochten verhitten, omdat er dan schadelijk nitriet zou ontstaan. Die waarschuwing is nergens voor nodig, meldt het Voedingscentrum op de site. Zolang je je kliekje op 4 graden Celsius bewaart, kun je dat gerust doen.

Vier je vanavond het feest van de spinazie? Job en Perry laten hier zien hoe je spinazie a la crème maakt met een rundertartaartje:

