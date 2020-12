Van dit simpele én gezonde kerstbrood kun je blijven snoepen

Rudolph van Veen is deze periode voor kerst elke dag op tv om lekkere recepten te delen in de kerstsfeer. Zijn recepten zullen makkelijk en snel te maken zijn, belooft hij. Vandaag het recept van makkelijk en gezond kerstbrood.

,,’s Ochtends vroeg kwam je beneden en dan was de tafel prachtig gedekt en stonden al die lekkere dingen op tafel.” In zijn jeugd vond Rudolph dat kerst pas écht begonnen was wanneer het kerstontbijt op tafel stond. Het kerstbrood dat hij vandaag maakt is enorm vezelrijk en daarom gezond en voedzaam.

Het voordeel? Het is ontzettend makkelijk te maken want je hoeft geen deeg te kneden. Daarnaast is het recept ook nog eens glutenvrij.

Ingrediënten

Amandelspijs

- 150 g amandelen

- 40 g palmsuiker

- 1 limoen

- 1 ei

Brood

- 100 g rozijnen

- 1 winterpeen

- 2 appels

- 100 g gedroogde abrikozen

- 100 g gedroogde cranberry’s

- 25 g zonnebloempitten

- 2 el sesamzaad

- 2 el geraspte kokos

- 2 tl kaneelpoeder

- 250 g amandelmeel

- 1 el olijfolie

- 6 eieren

- poedersuiker om te bestuiven

Extra nodig: cakeblik, foodprocessor of staafmixer + hakmolentje

Bereiding

Stap 1: Amandelspijs

Maal de amandelen fijn met de suiker. Rasp de schil van de limoen en voeg de rasp, het sap van een halve limoen en het ei toe en maal nog even door.

Stap 2: Brood

Verwarm de oven voor op 170 °C. Kook de rozijnen voor 2 minuten (of wel 24 uur in koud water). Snijd de abrikozen in stukjes. Rasp de wortel en de appels. Meng de rasp van de wortel en de appels, abrikozen, rozijnen, cranberries, zonnebloempitten, sesamzaad, geraspte kokos, kaneelpoeder, amandelmeel, olijfolie en de eieren tot een beslag.

Bekleed het cakeblik met bakpapier en vul met de helft van het beslag. Verdeel het amandelspijs in een baan over het midden over het beslag. Verdeel de rest van de beslag erover. Bak het brood in de oven in circa 50 minuten goudbruin en gaar. Laat afkoelen. Bestuif voor het serveren met poedersuiker.

