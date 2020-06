Van noedelshoedjes tot een reuzenradterras: zo gaat de horeca slim (en speels) om met 1,5 meterregels

Koken & etenFijn hoor, dat de eet- en drinkgelegenheden in Nederland weer open zijn. Maar hoe ga je om met die dekselse regels? We verzamelden zes bijzondere manieren die ondernemers hebben bedacht om de 1,5 meter afstand te garanderen.

Voor de horecaondernemers is het even passen en meten, maar juist nu loont het om creatieve oplossingen te bedenken.

1. Een megarestaurant

Als je niet kunt ontvangen in je eigen restaurant, dan sla je toch de handen ineen, moeten sterrenchefs hebben gedacht. Daarom koken ze de hele maand juli en de hele maand augustus om de beurt in de Gashouder in Amsterdam. De topchefs die daar gaan schitteren zijn Erik van Loo (Parkheuvel, Rotterdam), Richard van Oostenbrugge (212, Amsterdam), Egon van Hoof (Mos, Amsterdam), Soenil Bahadoer (De Lindehof, Nuenen) en Wilco Berends (De Nederlanden, Vreeland). Er is elke avond plaats voor 100 mensen.

De Gashouder in Amsterdam.

2. Reuzenradterras

In Veendam kwam horecaondernemer Erik Nijkamp met het idee om een reuzenrad om te bouwen tot een terras. Mensen kunnen er frietjes, snacks, ijsjes en iets te drinken nemen. Op zonnige dagen biedt hij ook een brunch aan. Het reuzenrad is afkomstig van een vriend van hem, reuzenradfabrikant Jan Lamberink uit Overschild. Het rad wordt opgezet in Borgerswoldhoeve in Veendam. Het werkt eerst natuurlijk op reservering en als er genoeg animo is, zou Nijkamp graag nog diners gaan aanbieden. ,,Een vriend van mij bouwt deze reuzenraden en met hem kwam ik op het idee om deze te gebruiken als attractie, wanneer de horeca weer open zou kunnen‘’, zegt Nijkamp.

3. Biertuin

Op 1 juni opende in Twente een biertuin. De Twentse bierbrouwerij Proeflokaal heeft de beschikking over een tuin waarin zij ongeveer 200 mensen kwijt kunnen en claimen hiermee de grootste biertuin van Oost-Nederland te hebben. Om de 1,5 meter aan te houden is er een terraswacht. Ze bieden drankjes, barbecue en verschillende snacks aan via een QR-code die je met je telefoon kan scannen. Reserveren kan niet; vol is vol.

Café Rothe in Schwerin maakt gebruik van zwembadnoedels.

Deze malle hoedjes uit Duitsland waren al een hit op sociale media, maar noemen we graag nog even. Café Rothe in het Duitse Schwerin verplicht mensen op hun terras om rieten hoedjes met zwembadnoedels te dragen. De ondernemers van dit café kozen voor een goedkopere oplossing dan het neerzetten van verscheidene schermen op het terras. Het dragen van het hoedje is voor de klanten die iets willen nuttigen verplicht.

5. Broodje van anderhalve meter

Ook broodjesketen Subway kwam met iets nieuws uit: de ‘friendlong’ sub. Dit broodje is 1,5 meter lang en voor 30 euro door heel Nederland te bestellen. Deze nieuwe sub is onderdeel van de openingscampagne van Subway en kun je laten beleggen met je favoriete lekkers.

6. Strandafzetting

Mano Markovits en Ilse Ketzer bedachten samen de BeachCube, om het strandseizoen van 2020 te redden. Deze afzettingen zijn gemaakt om 1,5 meterblokken te maken tussen strandgangers en horeca op of naast het strand veilig te laten genieten. Het creëert ruimtes waarin men samen kan genieten van een hapje of drankje op het strand.