Varkenshouders bakken massaal hamburgers voor TU-studenten bij vegakantine: ‘Op een krop sla bouw je geen huis’

Linda Janssen, voorzitter van de POV, kreeg steunbetuigingen toen ze haar onvrede over de TU-kantine uitte. ,,Varkenshouders willen de TU-studenten die van vlees houden graag een hart onder de riem steken. Ze hebben massaal hun producten en mensen aangeboden om het voor elkaar te krijgen in augustus of september”, vertelt Janssen. ,,We willen die hamburgers graag voor ze gaan bakken in het nieuwe schooljaar. Dan is de campus weer open.”