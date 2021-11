Veel te veel verleidingen: zo wapen je tegen al die prikkels van chocolade, hamburgers en friet

Koken & WetenIn de rubriek Koken & Weten duikt gezondheidsjournalist Tijn Elferink in een voedingsonderwerp waar verwarring over bestaat. Dit keer: zien eten doet eten, maar zorgt meer aanbod van gezond eten ook dat we gezonder gaan eten?

Vlak voor de vestiging van McDonalds in Breda stond vorige maand een eetbaar bushokje. Voorbijgangers mochten naar hartenlust snoepen van de gratis snoeptomaatjes, appels, peren, komkommers, avocado’s en paprika’s. In een week tijd ging er bijna 1200 kilo aan groente en fruit doorheen. Opvallend genoeg gingen de paprika’s het hardst, zegt Karin Bemelmans, coördinator van het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF), dat mede-initiatiefnemer was van de gezonde bushalte.

,,Het is toch eigenlijk gek dat we het bijzonder vinden dat er gezonde voedingsmiddelen gepromoot worden”, zegt Maartje Poelman, universitair docent Consumptie en Gezonde Leefstijl aan de Wageningen Universiteit. ,,Maar de ongezonde hap domineert nou eenmaal het straatbeeld omdat er veel meer marketingbudget is voor ongezonde producten. Het bushokje met groente en fruit is daar een tegenhanger van.”

Het is bekend dat marketing invloed heeft, waarom zouden bedrijven anders adverteren. ,,We zien dat mensen getriggerd worden”, legt Poelman uit. ,,Niet eens altijd bewust. Je fietst langs een bushokje waar een grote hamburger hangt. Dat je dan zin krijgt in een hamburger is niet gek. Reclames normaliseren ongezond eten.”

Minder snoepen en snacken

Consumenten wíllen wel gezonder eten, concludeerde het Voedingscentrum vorige week na onderzoek onder 1500 Nederlanders. Twee op de drie willen minder snoepen en snacken of zijn daar al mee bezig. Een van de problemen is volgens consumenten dat het gezonde aanbod beperkt is. In de supermarkt gaat het aardig; maar op stations, bij tankstations en vooral sportclubs zouden best minder ongezonde snacks mogen worden aangeboden.

,,Neem gezond eten mee voor onderweg en op je werk”, adviseert Liesbeth Velema van het Voedingscentrum daarom. ,,Zeker als je weet dat jij op die momenten anders verleid zou worden om iets ongezonds te eten.” Om lastige situaties te tackelen, adviseert de gedragsexpert vooraf een zogenoemd ‘als-dan-plan’ te maken. Bijvoorbeeld: als ik na een dag werken met een lege maag zin krijg in iets ongezonds, dan koop ik een banaan.”

Die aanpak bewijst volgens wetenschapper Poelman dat verandering weer vanuit de consument moet komen. Terwijl het tijd is voor politieke veranderingen. Het creëren van een gezonder aanbod afdoen als betutteling, is volgens de universitair docent echt onzin. ,,Het gaat niet om verbieden van ongezonde voeding, het gaat om het relatief meer beschikbaar maken van een gezonde keuze. Er is nu geen balans.”

Bovendien moeten we volgens Poelman niet vergeten dat consumenten nu ook worden gestuurd. ,,Gigantisch, zelfs.” Zo worden consumenten volgens Velema van het Voedingscentrum verleid een ongezonde snack te kiezen. ,,Omdat er zoveel ongezond voedsel ligt, is ongezond de norm. Daarom is het júist belangrijk dat er veel smakelijke gezonde keuzes zijn. Daarmee krijgen al die Nederlanders die minder willen snoepen en snacken een steuntje in de rug.”

Quote De industrie moet er werk maken om vet, zout en suiker te verminde­ren in sterk bewerkte voedings­mid­de­len zoals koek en kant-en-klaarmaal­tij­den Maartje Poelman, universitair docent Consumptie en Gezonde Leefstijl

Volgens Poelman is voor verandering echter meer nodig. ,,Tachtig procent van de supermarktreclames valt niet in de Schijf van Vijf. Wat gebeurt er als we dat veranderen?” Ook prijs speelt een rol. ,,Lege calorieën zijn goedkoper dan gezonde calorieën.” In een recent onderzoek pleitten experts voor het introduceren van veel verschillende maatregelen zoals een verlaging van de btw op groente en fruit en een verbod op kindermarketing voor ongezonde voedingsmiddelen. ,,En de industrie moet er werk maken om vet, zout en suiker te verminderen in sterk bewerkte voedingsmiddelen zoals koek en kant-en-klaarmaaltijden.”

Tot slot moet de leefomgeving worden aangepakt. Op Wereldvoedseldag (16 oktober) ondertekenden verschillende steden de City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving. Een gezonder en duurzamer aanbod in het straatbeeld en bij voedselaanbieders is hierin één van de doelen, zegt Poelman. ,,Hoe kun je ervoor zorgen dat er geen snackbar naast een school komt en hoe hou je grip op het aantal Nutella-winkels?”

Het oordeel

Ongezond eten is de norm, mede dankzij reclames en het aanbod in winkels. Meer gezonde alternatieven en die zichtbaar maken, zorgt ervoor dat gezond eten de norm wordt. Maar meer maatregelen zijn nodig, waarbij niet alleen de consument iets moet doen, maar ook politiek en fabrikanten. Door meer gezond eten te laten zien, gaan mensen gezonder eten.

