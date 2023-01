Vegetarisch eet je voordeliger en hier zie je hoeveel dat scheelt

Je hebt cola en cola, maar wat is het belang­rijkst?

Dit is de tijd van goede voornemens. Het is drukker in de sportschool, er wordt minder gedronken (Dry January), gezonder gegeten, korter gedoucht. En ’t Wasven in Eindhoven is deze week overgestapt van Coca-Cola op biologische cola, zo is te lezen op de website:

14 januari