Veggie, vis of vlees: 6 lekkere én originele hapjes voor je feestmenu

Appetizers prikkelen je smaakpapillen en doen verlangen naar meer. Dit zijn alvast de 6 favorieten van foodstylist en receptontwikkelaar Sonja Peeters. Vegi, vis of vlees: er is voor ieder wat wils én succes verzekerd!

1. Gebakken coquilles met gekonfijt witloof en notencrumble

Voor 4 personen • 40 minuten

- 2 stronkjes witlof

- ½ teentje knoflook, geperst

- 1 el geraspte gember

- 1 tl rodepeperbolletjes

- boter

- ½ tl suiker

- 1 lente-uitje, in julienne

- 8 sint-jakobsvruchten

- arachideolie

- peper en zout

Voor de crunch: 50 g hazelnoten • 1 el honing • 1 takje tijm

Zo ga je te werk

Stap 1: Verwijder de harde kern van de witloofstronkjes en snij in fijne reepjes. Stoof de knoflook, gember en rode peper in boter. Voeg de witlof toe, samen met de suiker en een snuf zout. Bedek met vetvrij papier en laat 15 minuten zachtjes konfijten.

Stap 2: Rooster de hazelnoten 3 minuten in een droge koekenpan. Voeg de honing, de tijm en een klein scheutje water toe en laat karamelliseren. Schep ze op bakpapier en kruid met zout. Laat afkoelen en hak grof. Frituur de lente-ui in wat arachideolie krokant. Kruid de sint-jakobsvruchten met peper en zout en bak ze 1 minuut aan elke kant.

Stap 3: Schep wat van het gekonfijte witlof in de schelpen. Leg er telkens 2 sint-jakobsnoten bij en werk af met de notencrunch en het krokante lente-uitje.

Tip: Bak de coquilles niet te lang. Ze mogen best nog wat glazig zijn vanbinnen.

2. Krokante kokosscampi’s met appel-saffraanaioli

Voor 4 personen • 25 minuten

- 1 limoen

- 15 g panko

- 15 g kokosrasp

- bloem

- 1 ei

- 16 scampi’s, gepeld, schoongemaakt

- arachideolie om te frituren

- 1 appel (elstar)

- handvol friseesalade

- 2 el fijngehakte bieslook



Voor de aioli:

- 1 teentje knoflook

- 8 saffraandraadjes

- 1 eierdooier

- paar druppels citroensap

- 1 tl mosterd

- 1 tl eiwit

- 150 ml extra vergine olijfolie

- grof zeezout

Zo ga je te werk

Stap 1: Rasp de limoen en meng de rasp met de panko en kokos op een bord door elkaar. Zet nog een tweede bord klaar met wat bloem. En een derde met een losgeklopt ei met een snufje peper en zout.

Stap 2: Pers de limoen uit en besprenkel de scampi’s met het sap. Haal de garnalen door de bloem, dan door het ei en dan door het panko-kokosmengsel. Verhit de olie tot 160 graden Celsius en bak de scampi’s bruin en krokant. Laat ze uitlekken op wat keukenpapier.

Stap 3: Wrijf de knoflook en saffraan met wat grof zout in een vijzel tot een glad mengsel. Meng dit in een kom met de eierdooier, het citroensap, de mosterd en het eiwit. Voeg, al roerend, druppelsgewijs de olijfolie toe tot de saus gaat binden. Breng op smaak met peper.

Stap 4: Snij de appel in heel kleine blokjes (brunoise). Meng de appelblokjes door de aioli. Leg de scampi’s op een bedje van frisee en leg er de kokosscampi’s op. Geef er de aioli bij.

Tip: Wees zuinig met het grove zeezout in de aioli. Het sausje kan snel te zoutig worden.

3. Pompoen-paprika-halloumispiesjes

Voor 4 personen • 25 minuten



- 1 teentje knoflook, geperst

- 1 el tijmblaadjes

- 2 el fijngehakte peterselie

- olijfolie

- zout

- ½ flespompoen

- 2 gele paprika’s

- 250 g halloumi

Zo ga je te werk

Stap 1: Meng de knoflook met de tijm, peterselie, 3 eetlepels olijfolie en een snufje zout.

Stap 2: Schil de flespompoen en snij in plakjes van 1 centimeter dik. Stoom ze in 2 minuten beetgaar. Laat afkoelen.

Stap 3: Steek cirkels met een diameter van ongeveer 3 centimeter uit de pompoenplakjes. Snij de paprika’s in vieren, verwijder de zaadjes en steek er ook cirkels van 3 centimeter diameter uit. Doe hetzelfde met de halloumi.

Stap 4: Rijg de paprika, pompoen en halloumiplakjes op satéstokjes en wrijf ze in met de kruidenolie. Gril ze kort aan alle kanten en serveer meteen.

Tip: Hou je niet zo van rauwe paprika? Gril het vruchtvlees dan even op een grillpan of blancheer 2 minuten in lichtgezouten water. Zo wordt de smaak van de paprika nog zoeter en intenser.

Tip: Deze gezonde minipizza’s zijn ideaal om groenterestjes in te verwerken!

4. Miniknolselderschijfjes met pesto, broccoli en lente-ui

Voor 4 personen • 40 minuten

- 1 kleine knolselderij

- peper en zout

- olijfolie

- 100 g champignons, in partjes

- 150 g broccoliroosjes

- handvol basilicumblaadjes + extra om af te werken

- ½ teentje knoflook

- 30 g geraspte Parmezaanse kaas

- 30 g geroosterde pijnboompitten + extra om af te werken

- 2 lente-uitjes, in ringen

Zo ga je te werk

Stap 1: Schil de knolselderij en snij in plakken van 1 cm. Steek er met een uitsteekvorm rondjes met een diameter van 5 cm uit. Kruid de plakken met peper en zout en bak ze beetgaar en goudbruin in olijfolie. Bak ook de champignons in olie goudbruin. Kruid met peper en zout.

Stap 2: Blancheer de broccoliroosjes 5 minuten in lichtgezouten water. Doe de basilicum, knoflook, Parmezaanse kaas, pijnboompitten en een flinke scheut olijfolie in een blender en mix glad. Besmeer de plakken met de pesto. Beleg verder met de broccoli en de champignons. Werk af met de extra pijnboompitten, lente-ui en basilicum.

5. Zoeteaardappelhummus met pittig lamsgehakt, granaatappelpitjes, pistachenoten en naanbrood

Voor 4 personen • 45 minuten

- 1 kleine zoete aardappel

- 1 teentje knoflook

- ½ limoen

- 100 g kikkererwten uit blik

- 2 cm verse gember, geschild

- snuf paprikapoeder

- olijfolie

- peper en zout

- 1 sjalotje, gesnipperd

- 1 chilipeper, fijngehakt

- snuf ras el hanout

- 200 g lamsgehakt

- 50 g granaatappelpitjes

- 40 g pistachenoten, fijngehakt

- koriander

Voor het naanbrood:

- 200 g zelfrijzende bloem

- 150 g volle yoghurt

Zo ga je te werk

Stap 1: Schil de aardappel en halveer hem. Kook gaar in lichtgezouten water. Giet af en laat even uitdampen. Doe de gepelde knoflook, geraspte schil en sap van de halve limoen, de kikkererwten, de gember en het paprikapoeder in een blender. Voeg de zoete aardappel en een flinke scheut olijfolie toe en mix glad. Kruid met peper en zout.

Stap 2: Bak het sjalotje met de chilipeper in wat olijfolie glazig. Voeg de ras el hanout toe en bak eventjes mee. Doe er het gehakt bij en bak rul.

Stap 3: Kneed voor het brood een soepel deeg van de bloem, yoghurt en een snuf zout. Verdeel het deeg in kleine porties en rol ze dun uit. Besmeer met olijfolie en kruid met peper. Bak ze in de grillpan goudbruin en gaar.

Stap 4: Verdeel de hummus over de glaasjes. Schep er wat van het gehakt op en werk af met de granaatappelpitjes, pistachenoten en koriander. Geef er het naanbrood bij.

Tip: Niet zo’n fan van mierikswortel? Maak dan een frisse dressing van zure room en volle yoghurt.

6. Rosbiefrolletjes gevuld met mierikswortelcrème, prei en veldsla

Voor 4 personen • 25 minuten

- 2 stengels prei

- boter

- nootmuskaat

- peper en zout

- 3 el zure room

- 1 el fijngesneden dille

- 3 el mierikswortelpasta

- 8 plakjes rosbief

- bosje veldsla

- 2 el geroosterde pijnboompitten

- kiemblaadjes

Zo ga je te werk

Stap 1: Was de prei, verwijder de harde buitenste bladeren en snij beide stengels in 8 gelijke stukken (iets groter dan de breedte van een plakje rosbief). Bak ze beetgaar in boter op een zacht vuur. Kruid met nootmuskaat, peper en zout.

Stap 2: Meng de zure room en de dille onder de mierikswortelpasta en kruid met peper en zout.

Stap 3: Bestrijk elk rosbiefplakje met de mierikswortelcrème, leg er een stukje gebakken prei op en verdeel er wat veldsla over. Bestrooi met de pijnboompitten en rol op. Kruid met peper en werk af met wat kiemblaadjes en olijfolie.

