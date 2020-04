Verbeteren knoflook en bessen je weerstand? Dit is waar/niet waar over immuniteit

Koken & eten Pannenkoe­ken­flip van Luc gaat viraal: ‘Ik ben nu flipkoning’

18:30 Eerst draait de pannenkoek om z’n as, een flikflak net boven de pan. Dan wordt-ie opgevangen en met een fraaie worp over de schouder rechtstreeks in de bezorgdoos gemikt die keukenhulp Merel ophoudt. Voila: de perfecte pannenkoekflip.