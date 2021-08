Verbijstering in McDonald's-filiaal: vader (28) zet illegaal tatoeage op arm van dochter

De 28-jarige Brandon Presha uit de Amerikaanse staat South Carolina is deze week opgepakt, omdat hij midden in een restaurant van McDonald’s een tatoeage zette op het lichaam van zijn - nog niet volwassen - dochter. De vader wordt aangeklaagd voor tatoeëren zonder de vereiste papieren en voor het tatoeëren van een minderjarige, wat bij de wet verboden is.

In een spraakmakende video, die de afgelopen dagen vooral door jongeren op TikTok massaal is verspreid, is te zien dat een man met handschoenen een tatoeage zet op de arm van een jong meisje, midden in een restaurant van McDonald’s, ergens in de plaats Laurens (circa 9000 inwoners) in South Carolina.

‘Absoluut walgelijk’

Het opmerkelijke incident dateert al van 6 augustus, maar kwam pas later bij de politie binnen toen rechercheurs in diverse berichten getagd werden. Verder onderzoek bracht de politie op het spoor van de 28-jarige Brandon Presha, een ongediplomeerde hobby-tatoeëerder. Hij gaf toe dat hij op het filmpje stond en dat het getatoeëerde meisje zijn bloedeigen kind betreft.

De leeftijd van het meisje is niet bekendgemaakt, maar vast staat dat ze minderjarig is. De politiechef van Laurens sprak van een ‘absoluut walgelijke vertoning’. ,,Het is echt tragisch dat dit is gebeurd in dit onlangs gerenoveerde bedrijf. De nieuwe eigenaren probeerden deze McDonald’s weer tot leven te brengen.”

Quote In onze restau­rants is niets belangrij­ker dan de veiligheid en het welzijn van onze klanten en medewer­kers. Het gemelde gedrag is niet in overeen­stem­ming met de waarden van onze organisa­tie Eigenaar van het McDonald’s-filiaal

Onderzoek McDonald's

De eigenaar van het filiaal verzekert in gesprek met Newsweek dat hij er alles aan doet om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt. ,,In onze restaurants is niets belangrijker dan de veiligheid en het welzijn van onze klanten en medewerkers. Het gemelde gedrag is niet in overeenstemming met de waarden van onze organisatie of in overeenstemming met onze verwachtingen over hoe restaurants moeten worden gerund.”

McDonald’s onderzoekt het incident en zal passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het restaurant ‘een veilige plek is voor werknemers om te werken en voor klanten om van te genieten’.

Borgsom

De Amerikaanse vader is dinsdag door de politie aangehouden en in de cel gezet. Op beide aanklachten staat een borgsom van zo’n 25.000 dollar, omgerekend zo’n 21.000 euro.

In South Carolina moet je achttien jaar zijn om een tatoeage te kunnen laten zetten. Tatoeagevergunningen zijn bovendien te allen tijde verplicht. De staat wil hiermee de kans op een infectie bij klanten zo veel mogelijk beperken.

