Verkooprecord champagne: wereldwijde ‘bubbelmania’

Horecaon­der­ne­mers gaan over op afhaal­kerst­di­ner: ‘We vragen jullie opnieuw om ons te helpen!’

Koelkasten met kilo’s vlees, kratten vol groenten en fruit, vriezers vol ijs. Menig horecaondernemer zit er maar mee. Want ja, lockdown, weg kerstlunch. Wat nu? Nou, hopen dat de eters komen afhalen. Of doe als het Rotterdamse restaurant De Machinist. Dat kookt nu een afhaalkerstdiner voor Rotterdammers die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

21 december