Verspilling tegengaan is goed, maar voedselbanken raken steeds meer in het nauw

Lidl plaatste een paginagrote advertentie in AD en aangesloten regiokranten om aandacht te vragen voor de actie ‘Samen tegen verspilling’. Zo hoopt de supermarkt binnen een jaar een derde minder voedsel weg te moeten gooien. Producten die nog houdbaar zijn tot de datum op het pak, liggen vanaf 25 cent in de schappen, zoals brood, soep en diepvriesgroenten. Vlees, vis en vegetarische producten gaan voor het dubbele weg.

Quote Als alle supermark­ten dit voorbeeld volgen, dan dreigen er wel tekorten Jacques Snepvangers, Voedselbank Bergen op Zoom Mooi initiatief? Niet als het aan de voedselbanken ligt. De kans is groot dat Piet met een dubbel modaal inkomen de koopjes mee naar huis neemt. En Kees met een bijstandsuitkering naast het net vist, zo is de vrees.

Twee West-Brabantse voedselbanken luiden in BN de Stem de noodklok. Ze kijken met gemengde gevoelens aan tegen initiatieven om voedselverspilling terug te dringen. ,,Als alle supermarkten dit voorbeeld volgen, dan dreigen er wel tekorten”, zei Jacques Snepvangers van voedselbank Goed Ontmoet in Bergen op Zoom. Ook bij Voedselbank Etten-Leur daalt het aanbod, zegt voorzitter Marjan Verweij. ,,Het wordt een steeds grotere uitdaging. Je ziet steeds meer supermarkten volgen. Nu ook Jumbo.” Die keten is begonnen met een proef om brood te maken van oud brood. Bij één vestiging verkoopt een ondernemer ingevroren brood dat hij anders weg had moeten gooien.

Quote Als je kijkt naar het terugdrin­gen van de voedselver­spil­ling is dat een prima ontwikke­ling, maar dat voedsel ging tot op heden altijd naar de voedselban­ken Leo Wijnbelt, Voedselbanken Nederland De zorgen om dreigende tekorten leven in heel het land. Leo Wijnbelt, voorzitter van Voedselbanken Nederland herkent de verhalen van de Brabantse voedselbanken. ,,Het is een zorg die ook zeker landelijk geldt. We wisten dat het eraan zat te komen, maar in de praktijk blijkt het veel sneller te gaan dan we hadden gedacht. De supermarkten zijn op lokaal niveau hard aan de slag gegaan om hun voedsel veel goedkoper aan te bieden.”

Grote consequenties

,,De verwachting is dat het tussen nu en een aantal maanden enorme consequenties gaat hebben voor de Nederlandse voedselbanken”, schetst Wijnbelt. ,,Op zowel landelijk als lokaal niveau heeft dat enorme impact. Als je kijkt naar het terugdringen van de voedselverspilling is dat een prima ontwikkeling, maar dat voedsel ging tot op heden altijd naar de voedselbanken.”

De oplossing

De oplossing ligt wat Wijnbelt betreft vooral bij politiek Den Haag. Hij hoopt dat de huidige coalitie eindelijk de knoop doorhakt om deel te nemen aan het Europese fonds, bedoeld ter ondersteuning van de voedselbanken. ,,Daar wordt voor tientallen miljoenen per jaar aan voedsel uit betaald.”

Hoewel 24 van de 27 EU-landen al gebruik van de pot maken, doet Nederland dit nog altijd niet. ,,We hopen dat de huidige coalitie besluit deel te nemen aan het fonds. De verwachting is dat veel mensen die door de huidige coronacrisis worden getroffen geen eten zullen hebben. Het CDA en de ChristenUnie maken zich er al sterk voor, maar de vraag is of dat in coalitieverband positief wordt ontvangen.”

De nood is hoog, zo zagen ze in Tilburg al in juli:

