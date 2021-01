Vette hap voor veganisten! Emiel en Laurens bezorgen de vegan kapsalon bij je thuis

De eerste gerookte gin van Nederland komt uit Hengelo

11:11 Het is de eerste in Nederland, made in Hengelo: een ‘Smoked Gin’. De kruiden en specerijen die erin zijn verwerkt, zijn eerst vier uur lang gerookt met snippers appel- en berkenhout. Je kunt hem het beste mixen met een goede tonic, is het advies van René Kamphuis van Delrey Distillery.