Vijf recepten voor wie meer balansdagen inlast deze maanden

Koken & EtenWil je na de feestdagen een beetje rustig aan doen? Hieronder vind je vijf recepten die minder dan 700 kilocalorieën bevatten. En je krijgt bij elk van de maaltijden meer dan 150 gram groente per portie binnen.

Delen per e-mail

Mediterrane zalm uit de oven Dol op ovengerechten? Deze maaltijd bespaart tijd: je legt alle ingrediënten in een schaal en de keuken is schoon voordat je maaltijd klaar is. Met mediterrane smaken en koolhydraatarm.

Volledig scherm Mediterrane zalm uit de oven. © Eatertainment

Pasta pesto met kip, spinazie en tomaatjes Pasta pesto is een klassieker. Maak deze kruidige kip in de oven, die extra mals blijft dankzij de braadzak. Zo'n zak is makkelijk omdat je hierdoor geen extra tijd kwijt bent aan het marineren van de kip.

Volledig scherm Pasta pesto met kip, spinazie en tomaatjes. © Eatertainment

Rode linzensoep met gepofte rijst Rode linzen komen in deze heerlijke maaltijdsoep goed tot hun recht. Hier eet je ze in combinatie met tomatenblokjes en wortel. Eroverheen gaat pittige gepofte rijst.

Volledig scherm Rode linzensoep met gepofte rijst. © Eatertainment

Groentefriet uit de oven met kruidige appelmoes Kip, patat en appelmoes: een gouden combinatie. Voor deze maaltijd maak je appelmoes makkelijk en je eet er groentefriet uit de oven bij.

Volledig scherm Groentefriet uit de oven met kruidige appelmoes. © Eatertainment

Snelle wokmaaltijd met garnalen Wokmaaltijden zijn handig want ze staan snel op tafel. In deze versie maak je de woksaus zelf en giet je deze over de knapperige groenten en de rijst.

Volledig scherm Snelle wokmaaltijd met garnalen. © Eatertainment

Meer tips en inspiratie nodig voor in de keuken? Die vind je in onze video's over koken en eten:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.