Vind een maaltijd die iedereen lust: met deze app ‘tinder’ je je favoriete recepten

Koken & EtenWat moeten we vandaag nou weer eten? Die vraag hoeft niet meer zo ingewikkeld te zijn, beloven de makers van een nieuwe app, die sinds kort voor de Nederlandse markt te gebruiken is.

Ze maakten de app eigenlijk voor eigen gebruik, omdat ze zelf ook weleens inspiratieloos waren en tegelijkertijd rekening moesten houden met huisgenoten of kinderen. Angelo Lebon (26), Bert Beeckman (31) en Louis Scheers (26) zijn drie Belgische collega’s in de IT-sector die de app Picky ontwikkelden.

Op hun werk verzuchtten de mannen uit Gent ook geregeld dat ze geen flauw idee hadden wat de pot nu weer zou schaffen, aldus Angelo Lebon. En dan werd het weer pasta met pesto, vertelde hij onlangs tegen Het Laatste Nieuws. ,,Soms had ik dan wel een idee, maar kon ik er mijn partner niet van overtuigen. Na een drukke werkdag heb je zelden zin in lange onderhandelingen: dus alweer naar de snackbar. Toen het ons begon te dagen dat die frustratie niet alleen aan ons bureau leefde, zijn we gaan nadenken over hoe het anders kan.”

Recepten van Nederlandse foodbloggers

De app gebruik je als Tinder, maar in plaats van zoeken naar een interessante liefdeskandidaat zoek je naar recepten. Geen stapels kookboeken meer nodig, aldus de makers. De app toont gerechten en je swipet eenvoudigweg naar links (geen match) of naar rechts (klinkt goed). Je kunt je geliefde, vrienden of huisgenoten uitnodigen om samen te swipen. Als er een match is, kun je het recept bewaren of inplannen. De app bevat 800 recepten van koks en foodbloggers. Het aantal groeit nog, melden de makers. Met de functionaliteit ‘Dinner party’ kun je ook gezamenlijk een feestelijk menu samenstellen.

Volledig scherm Bert Beeckman, Angelo Lebon en Louis Scheers. © Picky

In België is de app een succes. Na drie maanden heeft de app 30.000 actieve gebruikers op maandbasis. In december telden de makers al 5 miljoen swipes van gebruikers. Met een investering van een Belgisch investeringsfonds van 200.000 euro kunnen de makers de app nu ook in Nederland introduceren. Dat betekent dat gebruikers van de gratis app recepten kunnen vinden van Eeft Kookt Zo, Food from ClaudNine, Delizabeth, Simone’s Kitchen en The Lemon Kitchen.

De app zal steeds betere suggesties geven. Als je bijvoorbeeld vaak pasta kiest, dan leert de app dat. Ook populaire ingrediënten komen terug in je eigen aanbod. Als gerechten heel populair zijn, zal de app dit ook verwerken in het aanbod. Daarnaast kun je zoeken op ingrediënten. Heb je nog een courgette in de koelkast, dan kun je zoeken op maaltijden met die groente erin. Met een duimpje kun je aangeven of het recept beviel.



De app is te downloaden in de Apple App Store en de Google Play Store.

