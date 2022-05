Vlees, vis of vega: deze vijf hamburgers zijn voor elk wat wils

Koken & Eten Is het echt nodig om 1,5 tot 2 liter water te drinken per dag?

Minstens 1,5 of zelfs 2 liter water per dag drinken, die aanbevelingen hoor je geregeld. Maar waarop is dat idee gebaseerd en hebben we écht minimaal 2 liter water per dag nodig om voldoende gehydrateerd te blijven? Wetenschapsexpert Martijn Peters zoekt het uit.

17 mei