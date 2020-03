Vleesloos diner verrast gasten: ‘Is dit echt champignon?’

Het is even zoeken naar het tijdelijke restaurant in de nieuwbouwwijk in aanbouw in Muiden. Waar nu nog zandheuvels liggen en barakken staan en waar de aanblik nog vervallen is, verrijst straks een wijk met chique appartementen: De Krijgsman. Nu rijden de gasten voor hun avondje plantaardig eten in de oude buskruitfabriek nog over metalen platen naar het parkeerterrein. Het pop-uprestaurant ligt aan een terrein vol grind.