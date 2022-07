Voedsel flink duurder: vooral vlees en vis spannen de kroon

Wie graag een stukje vlees op zijn bord heeft, moet diep in de buidel tasten. Vorige maand kostte het al ruim 16 procent meer dan een jaar eerder. Vis steeg 10 procent in prijs. Ook zuivelproducten zijn vorige maand weer fors in prijs gestegen. Met ruim 14 procent is de prijsstijging zelfs de hoogste na augustus 2008. Van zuivel steeg boter het sterkst in prijs, zo blijkt uit de uitgebreidere analyse van het CBS.

Gemiddeld genomen legde de consument in juni ruim 11 procent meer neer voor zijn voedingsmiddelen dan in dezelfde periode een jaar eerder. Daarmee ligt de prijsstijging van voeding aanzienlijk hoger dan de algemene prijsstijging van goederen en diensten. Die is vastgesteld op 8,6 procent.

Volgens het CBS is het vrij uitzonderlijk dat prijzen van voedsel zo sterk stijgen. De laatste keer dat de prijzen over een heel jaar gemiddeld met meer dan 10 procent stegen, was in 1976. In 2001 was die prijsstijging ook best hoog, maar wel lager dan nu in juni. Geen enkele categorie voedingsmiddelen liet overigens vorige maand een prijsdaling zien.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stijgende prijzen op de wereldmarkt

Als verklaring voor de fikse stijging wijst CBS-econoom Frank Notten op de stijgende energieprijzen, waar ook voedselproducenten last van hebben. Daarnaast zijn de hogere prijzen een gevolg van de prijsstijgingen bij producenten. Die prijzen lopen sinds vorig jaar zomer op en stegen alleen al in de maand mei met bijna 23 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Dat de prijzen zo hard zijn gestegen houdt mede verband met stijgende voedselprijzen op de wereldmarkt, onder andere als gevolg van tegenvallende oogsten. Aangezien ontwikkelingen van producentenprijzen nog doorwerken in de prijzen die de consument betaalt in de winkels, verwacht Notten dat het einde van de prijsstijgingen van voeding nog niet in zicht is. Overigens benadrukt hij dat niet alles wordt doorberekend in de consumentenprijzen.

In hoeverre de voedselprijzen in Nederland in juni gelijk oplopen met het gemiddelde in de Europese Unie, is nog niet bekend. In mei kwam de algemene inflatie in Nederland uit rond het gemiddelde in de EU. In België lag die toen iets lager, in Duitsland stegen de prijzen juist sterker.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de economie: