Voor eens en altijd: wat zit er nu precies in frikandellen?

Dit fastfood­res­tau­rant is zó populair, dat het zorgt voor verkeers­cha­os (en nu dicht moet)

30 januari Een fastfoodrestaurant in de buurt van de Kuip in Rotterdam is zó populair dat het voor forse verkeersproblemen zorgt. De wachttijd loopt normaal al makkelijk op tot twee uur maar vandaag was de rij zó lang dat de politie en gemeente moesten ingrijpen.