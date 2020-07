Voor wie eens wat anders op brood wil: smeerbare mojito of pralinepasta

Voor wie de welbekende Nutella, pindakaas, of jam zat is en eens wat nieuws wil proberen zijn er genoeg andere, ietwat onconventionele opties. Bijvoorbeeld mojito marmelade of pralinepasta.

Je leest het goed: Er is zoiets als mojito marmelade en je kunt het smeren op brood. ‘Spreadable mojito’, zoals het product heet, is een soort jam, maar dan gemaakt van rum en limoenen, precies zoals de gelijknamige cocktail. Naast dat je het kunt eten bij je ontbijt, is het ook geschikt als begeleider van kaasjes en in combinatie met ijs.

Martini

De jam is een creatie van Firebox, een Engels bedrijf, dat ook al smeerbare espresso martini en smeerbare whiskey bedacht. Ook die varianten zijn bedoeld voor bij het ontbijt, of de lunch. Overigens zit er natuurlijk alcohol in alle marmelade varianten, maar je wordt er niet dronken van, laat het bedrijf weten, want de alcohol is verhit. Al proef je wel de ‘stevige smaak van alcohol’.

Je koop de potten marmelade voor 11 euro via deze site. De reacties van kopers die het ‘aandurfden’, waren (wellicht onverwacht) redelijk positief. ‘Ik kocht het voor mijn vader, want hij is whiskey-fan en hij vond het heerlijk’, zegt iemand. Een ander: ‘Het proeft als whiskey, maar dan voor op brood. Het is beter dan verwacht.’

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Firebox. © Firebox

Praline

En dan is er nog een variatiemogelijkheid: pralinepasta voor op brood. Bonbonketen Leonidas komt met een pralinepasta met de bekende Manon-smaak.

De witte Manon-praline is favoriet bij velen, volgens de keten. Daarom lanceren zij nu pasta om over je boterham te smeren, of gewoon uit te lepelen met de bekende koffie en pralinesmaak. Eerder brachten ze ook al roomijs op de markt met de bekende Manon-smaak.

De pasta is heel binnenkort verkrijgbaar in alle winkels van Leonidas, maar online kan je hem nu al op de kop tikken. Voor een potje van 300 gram betaal je 5,70 euro. Naast de witte Manon-praline brengt het bedrijf overigens ook een pure en een hazelnootpasta uit. Allemaal voor op brood.

Nog een klassieker voor op brood: ei. Alleen het valt zo niet in de smaak bij Ilona: