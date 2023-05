Waarom Emmentaler geen beschermde kaas is en Edammer wel

Een zware tegenvaller voor de Zwitserse producenten die ‘hun’ wereldberoemde kaas wilden verdedigen tegen concurrenten als Emmentaler uit Frankrijk en Beieren. Hun aanvraag werd echter tot twee keer toe afgewezen door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (Euipo) en nu blijkt een gang naar de rechter dus ook niets op te leveren.

Het hof in Luxemburg wees de klacht af, zo staat in het arrest, omdat de term louter beschrijvend is en als ‘kaas’ wordt begrepen, en niet als kaas uit dat ene mooie bergdal ten oosten van Bern. Emmentaler kan dus niet worden beschermd als merk in de Europese Unie, oordeelt het hof.

Eerlijke concurrentie

Maar hoe zit het dan met Gouda en Edammer? En met feta en halloumi? Met champagne? Parmaham? Ardenner ham? Mozarella? Allemaal wél beschermd. De EU heeft inderdaad verschillende lijsten met beschermde producten, zo legt een woordvoerder van het hof in Luxemburg uit. Allemaal bedoeld om eerlijke concurrentie te bevorderen, namaak te bestrijden en regionale tradities te beschermen.

Zo is er de Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB) voor producten waarvan productie, verwerking en bereiding plaatsvinden binnen een bepaald geografisch gebied, volgens een erkende en gecontroleerde werkwijze. Opperdoezer ronde is een kaas die op deze lijst staat. En de Geografische Aanduiding (BGA) voor producten uit een bepaald geografisch gebied, waarbij dan een verband moet bestaan tussen de eigenheid of de bekendheid van het product en de geografische oorsprong. Zoals Hollandse geitenkaas. Voor Limburgse vlaai is de status vorig jaar aangevraagd.

Hollandse Nieuwe

En ten slotte de Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS), die niet verwijst naar de herkomst, maar naar een traditionele productsamenstelling of productiemethode. ‘Traditioneel’ betekent dat het product onveranderd en aantoonbaar gebruikt is op de EU-markt gedurende minimaal dertig jaar: Hollandse Nieuwe!

Past Emmentaler echt niet in één van die rijtjes? Misschien wel, zegt de woordvoerder, als het Emmental in de EU had gelegen. En dat ligt het niet: Zwitserland is immers geen lid. De beschermingslijsten gelden uitsluitend voor producten uit de EU zelf. De Zwitsers konden zich daarom alleen beroepen op het merkenrecht, en daar lag het juridisch gewoon een stuk moeilijker. Al wil hij het Zwitserse verweer geen gatenkaas noemen. De Zwitsers kunnen nog één keer in beroep.

