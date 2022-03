Waarom je het best een barbecue met een deksel kunt gebruiken

Koken & EtenZodra de eerste zonnige dag zich aandient, steken we de barbecue aan. Maar wat is nou het geheim van een goede kooksessie in de buitenlucht? Grillmaster Ralph de Kok en vier barbecuecollega’s delen hun geheimen en de lekkerste recepten in een nieuw seizoen van BBQStreet dat vanaf morgen te zien is.

Ralph de Kok is al vijftien jaar professioneel barbecueër en heeft al veel Nederlanders de fijne kneepjes van het zogenoemde ‘low and slow’ barbecueën bijgebracht via tal van workshops, tv-programma’s en video’s. Hoewel hij het hele jaar rond achter de barbecue staat, kan hij niet wachten tot het seizoen losbarst. ,,Ik merk dat mensen er echt naar snakken om weer bij elkaar te komen rond de barbecue, zeker na de afgelopen tijd.”

Inspiratie en tips voor een lekker barbecueseizoen deelt De Kok samen met collega-chefs Jord Althuizen, Pitmaster X (Roel Westra), Peter de Clercq, Harm Jan Bloem in een nieuw seizoen van het 24Kitchen-programma BBQStreet.

Hebben we die tips hard nodig?

De Kok: ,,Het zit in de Nederlandse cultuur om kant-en-klare vleespakketten te kopen. Daarnaast wordt er al jaren op dezelfde manier gebarbecued. Wij willen laten zien dat het ook anders kan. Gelukkig is dat ‘anders barbecueën’ in opkomst in Nederland. Je ziet steeds meer mensen grote stukken vlees, vis of groenten op de low and slow manier bereiden, dus langzaam gegaard op lage temperatuur.”

Wat is onmisbaar voor een geslaagde barbecuesessie?

,,Je hebt allereerst een goede barbecue nodig waarmee je de temperatuur kunt regelen, het liefst eentje met een deksel. Zo kun je veel meer technieken toepassen, zoals het langzaam garen. Aan onze keuken binnen geven we duizenden euro’s uit, maar een barbecue vinden we vaak te duur. Terwijl een goede al gauw 1500 euro kost. Je resultaat wordt er niet alleen beter van, barbecueën wordt ook veel leuker.”

Volledig scherm Ralph de Kok. © 24Kitchen

Kijk ook kritisch naar de brandstof die je gebruikt. Als je de juiste kiest, heb je nauwelijks of geen last van rook. Als je niet kunt vinden waar het hout vandaan komt en welke houtsoort het is, dan weet je bijna zeker dat het geen kwaliteitsspul is. Wil je zekerheid? Haal je houtskool dan bij een speciaalzaak. Je kunt overigens ook op een gasbarbecue met bijvoorbeeld biopropaangas koken, die zijn even goed.”

En welke producten kopen we?

,,Verdiep je in wat je koopt. Wil je rund, kijk dan of er aandacht is geweest voor het dierenwelzijn en welke voeding het dier heeft gehad. Dat heeft allemaal effect op de kwaliteit en smaak. Dat geldt ook voor vis en groente.”

Je bent van het low and slow barbecueën, hoe pak je dat aan?

,,Mensen denken vaak dat een barbecue pas heet genoeg is je het vlees hoort sissen op het rooster. Ik ben van de temperatuur verlagen en de tijd verlengen. Dan blijft je vlees veel sappiger, want zo verliest het minder vocht. Ook verbrandt het minder snel.

Gebruik je een ronde barbecue, dan kun je verschillende hittezones maken door aan de ene kant meer kolen te leggen dan aan de andere kant. Bij mij is vaak twee derde van de barbecue helemaal leeg. Boven de kolen is het het heetst, maar ga je een aantal centimeter meer naar rechts, dan is de temperatuur daar lager. Zo kun je met de hitte spelen.”

Volledig scherm De bbq-experts van het 24Kitchen-programma BBQStreet. © Eatertainment

Wat gooi je erop als je indruk wil maken op je gasten?

,,Ik vind een stuk bavette erg lekker, dit vlees heeft veel meer karakter dan bijvoorbeeld ossenhaas. Heerlijk met paprikasalsa, kerriemayonaise of bereid in carpaccio-stijl met Parmezaanse kaas en pijnboompitjes. Een stuk buikspek is ook een goede optie, dat kan niet mislukken door de grote hoeveelheid vet dat erin zit. Lak het vlees af met teriyakisaus en je serveert echt iets heerlijks.

Qua groenten is het heel lekker om een hele bloemkool te gebruiken. Laat de groente zo’n anderhalf uur langzaam garen op zo’n 180 graden met een klontje boter erop en bijvoorbeeld kerrie madraspoeder. Je zult zien dat er geuren vanaf komen die echt waanzinnig zijn. Daarnaast ook nog eens erg makkelijk te bereiden, je doet de deksel erop en wacht rustig af tot alle aroma’s zijn opgenomen. In dit seizoen maak ik ook shoarma van knolselderij van het spit en heilbot boven houtvuur. Sommige producten hebben echt niet meer nodig dan een goed vuur.”

Het nieuwe seizoen van BBQStreet start vanaf 28 maart. Elke werkdag te zien om 17:30 uur op 24Kitchen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk voor meer inspiratie voor in de keuken deze video's:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.