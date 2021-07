Waarom je nooit een koud ei in kokend water gooit en andere tips voor een perfect eitje

Beuk, die in zijn nieuwe kookboek Wayooh! uitlegt hoe je koken makkelijker en toegankelijker maakt, vindt dat niet alle standaardinstructies kloppen. ,,Vaak wordt de instructie gegeven om een gaatje te prikken in het ei alvorens hij de pan in gaat. Ik ben niet zo weg van deze theorie, omdat het veel tijd kost en je eitjes kunnen openbarsten en leeglopen.” Bovendien is zoiets voor een professionele kok niet te doen. ,,Het zou toch wat zijn als ik 30 eieren moet koken en dan in elk ei met een naald een gaatje moet prikken.”



,,Tips geven over kooktijden blijft heel lastig. Natuurlijk zijn er richtlijnen waar we ons aan kunnen houden.” En van daaruit moeten we ,,spelen”, zoals Beuk het noemt. ,,Spelen met de kleine details. Zoals de temperatuur van onze eigen koelkast, hoe krachtig is ons fornuis, hoe snel kookt het water en hoe groot zijn de eieren die we gebruiken?”