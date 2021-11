Waarom je nooit warm eten in je koelkast moet stoppen

Koken & EtenSoms gaat die pan soep of stamppot niet helemaal op. Dus zet je de pan of een bakje in de koelkast zodat je de volgende dag een lekkere lunch of diner hebt. Als je dat doet, dan moet het eten eerst goed afkoelen. Twee experts op het gebied van voedselveiligheid geven tips.

Warm eten in de koelkast, kan dat kwaad?

Marcel Zwietering, hoogleraar levensmiddelenmicrobiologie van Wageningen Universiteit legt uit dat het vooral gaat om de temperatuur van de koelkast. ,,Het belangrijkst is dat de koelkast koud moet blijven. Als je hete voeding in de koelkast stopt, neemt de hele koelkast in warmte toe. Het andere eten in de koelkast warmt zo ook op.”

Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid van het Voedingscentrum, zegt dat het ook met condens te maken heeft. ,,Warm eten dampt ook nog uit, hierdoor ontstaat er condens in de koelkast.”

Is de rest van je eten dan niet meer veilig?

Volgens Van der Vossen moet je zelf vooral logisch nadenken; ,,Aan veel producten kun je zien, ruiken of proeven dat het niet meer goed is. Maar bij sommige bacteriën, zoals salmonella en listeria, is het niet waar te nemen. Houd dus vooral zelf goed bij wanneer je verse dingen in de koelkast stopt, over het algemeen zit je goed met maximaal twee dagen na bereiden.”

Ook Zwietering benoemt dat het bederfgevaar per artikel afhankelijk is. ,,Net zoals met een heleboel dingen in het leven, zijn het risico’s. Het is niet zo dat als je een hete pan met soep in je koelkast hebt gezet, je van al het voedsel in de koelkast ziek kunt worden.”

Tot hoeveel graden moet je eten dan zijn afgekoeld?

,,Wij adviseren eigenlijk om het rond kamertemperatuur terug te laten koelen.” Bij grote hoeveelheden warm eten kan dit best een tijdje duren. ,,Wat je kunt doen, is je pan in een teiltje met koud water zetten’’, zegt Van der Vossen. Zwietering geeft als tip om je eten even in de kelder, of als het koud is buiten te zetten om het proces iets te versnellen. ,,Dan moet je het wel even goed afdekken. Ook in kleinere porties gaat afkoelen veel sneller.”

Waarom moet je voedsel altijd afdekken?

Zwietering: ,,Een van de redenen dat je je eten altijd moet afdekken is omdat bacteriën overal in de koelkast zitten. Verschillende producten kunnen elkaar besmetten. Door je voedsel af te dekken zorg je ervoor dat bacteriën niet onderling over kunnen springen.”

Ook condensdruppeltjes kunnen in het product vallen. En je voedsel kan uitdrogen, zegt Zwietering ,,Als het voedsel nog warm is komt er veel damp vrij. Als je het bakje met eten niet afdekt, droogt het product uit en dat is zonde.”

Wat is de beste temperatuur voor je koelkast?

Zwietering: ,,Het is het beste om de koelkast op 4 graden Celsius te zetten. 7 graden wordt vaak als voorbeeld genoemd, maar dat is de maximumtemperatuur. Niet op alle plekken is het even warm, ook omdat warme lucht opstijgt. Bovendien gaat de koelkastdeur nog wel eens open en dicht. Zet je de temperatuur lager, dan kan het nog wel eens op plekken gaan bevriezen.”

Hoe zit het met warm eten dat je in de vriezer wilt bewaren?

Volgens Vossen is de vriezer veel minder risicovol. ,,Een losse vriezer is als hij het goed doet rond de -18 graden Celcius. Over het algemeen is dit een stuk veiliger, want er is geen bacteriegroei bij zo’n lage temperatuur.”

,,Toch het advies om ook hier geen warme dingen in te zetten, alleen al voor de duurzaamheid. Het kost dan veel energie om het apparaat koel te houden”, aldus Zwietering.

