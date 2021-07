Waarom overgewicht een ‘besmettelijke aandoening’ is

Koken & EtenMet vakantie, feestjes en festivals in het vooruitzicht willen we van die coronakilo’s af. Waarom lukt het de een wel om af te vallen en de ander niet? In het drieluik ‘Eigen schuld dikke bult’ gaat gezondheidsjournalist Tijn Elferink op zoek naar de vraag waarom afvallen toch zo moeilijk is. Deel 1: zoek slanke vrienden.

Cardioloog en hoogleraar Leonard Hofstra ging laatst een kopje thee drinken bij vrienden. Hij had zich voorgenomen er geen taartje bij te eten. ,,Kom ik daar: hebben die mensen de lekkerste taartjes bij de beste bakker in de buurt gekocht. Iedereen nam een taartje en voor ik het wist, deed ik mee.” En daarna een glaasje wijn? ,,Vooruit dan maar.”

Voor hoogopgeleiden is gezond leven al lastig, voor laagopgeleiden is dat nog lastiger. En de kloof neemt toe. ,,Moet je voorstellen wat er op zo’n moment gebeurt met iemand uit een achterstandswijk”, zegt Wendy Walrabenstein. Als diëtist en leefstijltherapeut heeft ze dagelijks te maken met mensen die willen afvallen. ,,Afvallen is heel complex”, zegt de voormalig Rabobank-econoom die nu onderzoek doet naar voeding en reuma. Ook kennis speelt een rol, of beter gezegd: het gebrek eraan. ,,We leven op voeding, maar wat weten we ervan? Wat weten onze kinderen ervan? Zelfs mensen die hun best doen en naar de sportschool gaan, weten niet dat ze daarna beter geen sportdrankje kunnen drinken.”

Gezonde keuzes maken is volgens Faya Lourens is vooral wilskracht. Lourens werd bekend als actrice en schreef vervolgens een reeks dieetboeken waarvan er zo’n 300.000 over de toonbank gingen. Wie een killerbody wil, kon lezen dat een vrouw dagelijks niet meer dan 1300 kilocalorieën binnen moet krijgen. ,,Na mijn eerste boek zag ik dat veel mensen terugvielen”, vertelt Lourens nu. Daarom verscheen onlangs haar vijfde dieetboek: Killerbody Lifestyle. ,,Afvallen is meer dan gezond eten en voldoende bewegen. Afvallen is een mindset.”

Troosteten

We hebben volgens Lourens geleerd onszelf te troosten met eten en drank. ,,Als je als baby huilt, krijg je een tiet. Als je als kind valt, krijg je een snoepje.” Lourens zag dat overgewicht vaak het gevolg is van frustratie en verdriet. ,,Focus je op positieve zaken. Vanuit dat goede gevoel, ga je werken.” Begin met kleine stapjes: drie minuten touwtjespringen. ,,Maar wel volhouden, ook als het niet leuk is. Afvallen is een keuze en iedereen kan het. Raak je de kilo’s niet kwijt, dan moet je doorzetten.”

,,Het is best lomp om tegen iemand te zeggen dat het zijn eigen schuld is dat hij dik is”, zegt Rick van Baaren. Hij is hoogleraar gedragsverandering & maatschappij aan de Radboud Universiteit Nijmegen. ,,Het zijn ook vaak gezonde mensen die dat zeggen. Het is hetzelfde als zeggen: ‘Kom op ontwikkelingsland, verbouw eens wat groente, ik heb ook altijd hard gewerkt’.”

Omgeving stimuleert overgewicht

Overgewicht wordt voor een groot deel bepaald door onze genen, weet Hofstra, hoogleraar preventieve cardiologie aan het VUmc. De een kan eten wat hij wil, de ander hoeft maar naar een taartje te kijken en wordt zwaarder. Maar ook de omgeving speelt een rol bij overgewicht. Leefstijl wordt sterk beïnvloed door de obesogene maatschappij waarin we leven: een omgeving die mensen stimuleert om te veel te eten en daarnaast te weinig te bewegen.

Genen spelen ook een rol in hoe iemand met verleidingen om gaat. De een gaat volgens gedragswetenschapper Van Baaren makkelijker om met de verleiding van een donut of zak chips dan de ander. ,,Zelfcontrole is voor een deel een genetische persoonlijkheidstrek en bepaalt hoe makkelijk je je kunt verzetten tegen vet, zoet en zout. Fitboys en fitgirls hebben meer zelfcontrole, dát maakt ze fitboys en fitgirls.”

Dikke dader

Bovendien worden fitte mensen omringd door andere fitte mensen. De invloed van de omgeving is groot. Iemand meer met dikke vrienden heeft meer kans zelf ook te dik te worden, zegt cardioloog Hofstra. ,,Als mensen om je heen dagelijks naar de snackbar gaan, is het heel moeilijk om daar tegenin te gaan.” De invloed van de omgeving is zo groot, dat een kind van twee te dikke ouders vier keer meer kans heeft om zelf ook te zwaar te worden. ,,Overgewicht zou je daarmee kunnen zien als een sociaal besmettelijke aandoening”, stelt de hoogleraar. ,,Dat maakt iemand die te zwaar is niet alleen slachtoffer, maar ook een dader.”

