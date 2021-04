Waarom verven we eieren met Pasen?

Koken & etenMet zes basiskleurtjes, wat glitters en allerlei in huis gevonden spulletjes wordt een gewoon ei al snel een paasei. Dat we eieren nu zo creatief mogelijk beschilderen en versieren is het tegenovergestelde van hoe het er in bepaalde orthodoxe kerken vroeger aan toeging. Zij kleurden hun paaseieren rood om zo het bloed van Jezus uit te beelden.

,,De kunstzinnige uitingen kwamen pas veel later. Eigenlijk is helemaal niet bekend waar dit vandaan komt”., legt Jef de Jager uit. Hij is cultureel antropoloog en schrijver van het boek Volksgebruiken in Nederland. De Jager denkt dat het zo creatief mogelijk beschilderen van eieren helemaal niet zo oud is. ,,Dit moet in de 19de-eeuw zijn ontstaan. Eieren beschilderen is namelijk een heel huiselijk gebeuren, dat goed past bij de 19de-eeuwse gezinsromantiek. Daarnaast is het de tijd dat scholen zijn opgericht en ik heb het idee dat scholen grotendeels verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van deze traditie. Vooral leraren maakten kinderen enthousiast voor het beschilderen van eieren”, legt De Jager uit.

Er is een tijd geweest dat eieren beschilderen not done was. In de jaren 80 vonden veel mensen alles wat met traditie en commercie te maken had flauwekul. ,,NRC voorspelde in 1981 bijvoorbeeld dat Sinterklaas waarschijnlijk nog drie jaar zou bestaan. In die tijd begon ik met schrijven over volksgebruiken in Nederland. Ik dacht toen echt met een grafschrift bezig te zijn”, zegt De Jager. Naarmate de tijd verstreek, werd hij overvallen door belangstelling voor Nederlandse volksgebruiken.

Ondanks dat het gros van de mensen Pasen vooral met Mandemakers Keukens, Gamma en Ikea associeert, leeft de paasgedachte meer dan ooit. De Jager: ,,We zitten nu echt middenin de tijd van de herbeleving van tradities. De grootste oorzaak hiervoor is dat de wereld om ons heen zo snel verandert. Mensen klampen zich dan vast aan oude dingen.”

Symbool voor vruchtbaarheid

Volgens de geschiedeniswebsite Isgeschiedenis gaat het inderdaad om een eeuwenoude gewoonte. Het lijkt erop dat veel paastradities afkomstig zijn uit lentefeesten van andere culturen en religies, zo meldt de site. ‘Eieren zijn al lange tijd een symbool voor vruchtbaarheid en zijn daarmee gekoppeld aan de lente. Volgens sommige bronnen verven mensen al duizenden jaren eieren met de komst van het lenteseizoen. In wat nu Iran is, gebeurde dit tijdens het feest Noroez, het Iraanse nieuwjaar dat in de lente valt.’

Populair is de theorie dat Pasen voortborduurt op voorchristelijke gebruiken. De naam van de vruchtbaarheidsgodin Ēostre duikt dan vaak op. Toch hebben sommige christenen het paasei omarmd als een symbool voor de verrijzenis van Christus. ‘In bepaalde orthodoxe kerken en oosters-katholieke kerken verven zij eieren rood als symbool voor het bloed van Christus. Het hardgekookte ei zien zij als een symbool voor de tombe van Christus. Wanneer zij de eierschaal openbreken is het als zijn verrijzenis.’

Dit artikel verscheen eerder op 6 februari 2016 . Dit artikel is gewijzigd en aangevuld.

