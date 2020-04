Waarom we emo-eten in quarantaine én hoe je weer van die quarantainekilo’s afkomt

Waarom grijpen we zo graag naar ongezonde voeding wanneer we ons slecht voelen? Goedele Leyssen (voedingsdeskundige en auteur van Mood Food): ,,We zijn geprogrammeerd om er blij van te worden. Suiker kan het genotscentrum op dezelfde manier triggeren als cocaïne. Maar suiker is niet de enige schuldige. De snacks waar we zo gek op zijn, zijn zo gemaakt dat we niet meer kunnen stoppen zodra we die eerste hap genomen hebben. Dat heeft te maken met de perfecte combinatie van suiker, vet, smaakstoffen en texturen.