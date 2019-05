Waarom we zo dol zijn op traktaties op het werk

De wetenschap toont aan dat snacks gelukkig maken, of tenminste gelukkiger. Steven G. Rogelberg, psycholoog en professor aan de universiteit van North Carolina legt het als volgt uit: ,,Liggen er snacks klaar voor een vergadering? Dan toont dat aan dat het een positieve bijeenkomst zal zijn. Mensen vinden traktaties niet alleen leuk, ze zorgen ook voor een beter humeur. Dat werkt aanstekelijk en is bevorderlijk voor de meeting zelf.” Ook al is het lokaas of een manier om mensen gunstig te stemmen, dan nog is het heerlijk om te kunnen snacken, betoogt Rogelberg in zijn boek The surprising science of meetings.

Maar hoe zit het dan met snacks die we krijgen buiten de vergaderingen om? Jessica Methot, professor human resource management aan Rutgers University, meent dat deze zo in de smaak vallen omdat we hierdoor een 'micro-pauze' kunnen nemen. ,,Snoepen geeft ons de kans om even te stoppen met waar we mee bezig zijn", legt ze uit. We nemen vaak zo'n pauze als we stress hebben of gefrustreerd zijn.

Het is een universeel verschijnsel, dat je vrolijker wordt van snacks op het werk, beaamt diëtist Berdien van Wezel. ,,Want er zit een sociaal element aan. Als je een gebakje eet met je collega's of je proeft producten zoals wij hier in de praktijk doen, dan deel je een moment samen. Het is ook een mini-break, en daar is iedereen wel voor in. Een moment van ontspanning.”



Behalve voor mensen dan die hun gewicht onder controle willen krijgen, weet Van Wezel. ,,Die nemen niet één gebakje maar willen meteen een tweede of derde die ze het liefst alleen opeten. Niet in het bijzijn van iedereen.” Een handigheidje kan zijn om alleen iets te nemen als je het echt heel lekker vindt. ,,Alleen als er Bossche bollen zijn ga ik zelf bijvoorbeeld ook voor een tweede ronde", zegt Van Wezel.





IJzersterk

Het is ijzersterk als je ‘nee‘ kunt zeggen, maar dat kan lang niet iedereen, is de ervaring van Van Wezel. ,,Dan moet je van goede huize komen.” Wat je zou kúnnen doen is met jezelf afspreken dat je maximaal een keer per week taart neemt als er wordt getrakteerd. Of twee keer per week.” Daarvoor moet je wel heel bewust zijn van wat je eet. ,,En de meeste mensen maken hun keuzes niet zo bewust.”



Al dat gesnoep en gesnack is een extra risico voor wie een zittend beroep heeft. ,,Je hoort wel eens dat mensen elk jaar een kilo bijkomen. Het gaat ongemerkt.” Dat komt ook omdat taart vaak bovenop je gewone eten komt. ,,Als je brood hebt meegenomen en er is taart, dan eet je toch ook je brood nog op.”



Maar om de taart nou altijd te laten staan en een blokje om te gaan, dat is echt niet nodig, vindt Van Wezel. ,,Iedereen kan een meetbaar doel stellen als bijvoorbeeld maximaal eenmaal per week taart nemen. Als je onregelmatig werk hebt, bijvoorbeeld als journalist of politieagent of als je in de zorg werkt, dan kan het inderdaad wat lastiger zijn.