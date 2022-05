Wakker Dier: Picnic bezorgt enkel nog verse kip mét ster

Wat Eten We Vandaag: Traybake met broccoli, braadworst en krieltjes

Dit gerecht is een plaat vol comfort food. Het is makkelijk om te maken, want er kan maar heel weinig misgaan. Laat je verrassen door de combinatie van groenten, frisse citroen, volle smaak van de braadworst en de krokante aardappel.

3 mei