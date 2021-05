Wat Eten We Vandaag: Borrelbrood met kaas, knoflook en peterselie

Steeds meer liefheb­bers beginnen eigen koffiemerk: Linda en Marcel startten in coronatijd

4 mei Bodegraven heeft sinds kort een eigen koffiebranderij: Van Boon tot Bakkie. En daarmee voegt het dorp zich in de trend, want koffiebranderijen zijn hot. In vijf jaar tijd verdubbelde het aantal koffiebranderijen in Nederland.