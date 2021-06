Wat Eten We Vandaag: Camembert kaasfondue

Door nieuwe Alcoholwet én het EK vliegen de kratten bier de deur uit

23 juni Deze keer zijn het geen rollen wc-papier, maar kratten bier die massaal worden ingeslagen. Aanleiding voor het gehamster is met name de nieuwe Alcoholwet die op 1 juli ingaat. Vanaf die dag is het verboden te stunten met alcoholprijzen, zoals twee kratjes bier voor de prijs van één of 50 procent korting.